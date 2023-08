( The Associated Press )

Apenas tres días después de que la estrella estadounidense Taylor Swift dejara México para proseguir con su gira The Eras Tour, su nombre vuelve a ser tema de conversación. Sin embargo, en esta ocasión, no se debe a su música ni a los logros financieros que está cosechando con la gira. En cambio, un comentario negativo hecho por uno de los miembros de la banda mexicana Reik ha acaparado la atención, pues la reacción de este integrante sobre la artista ha desencadenado una oleada de críticas entre los usuarios de las redes sociales. ¡Te contamos!

Resulta que los intérpretes de “Ya me enteré” asistieron a una entrevista en el programa “En Cortinas con Luisito”, dirigido por el famoso youtuber Luisito Comunica. Durante la charla, los músicos discutieron su trayectoria, crecimiento y la diferencia en relación con otras bandas de los años 2000 que ya no están activas. También compartieron experiencias personales y su exposición en los medios de comunicación. Pero, al finalizar la entrevista y en los agradecimientos, uno de ellos realizó un desafortunado comentario que involucró a la intérprete de “You Belong With Me”.

PUBLICIDAD

Fue Julio Ramírez quien le expresó al creador de contenido: “qué buena entrevista perro”, a lo que el youtuber respondió sugiriendo que en ocasiones había cierta tensión: “Siento que muchas veces estabas como ‘¡ya! ¡ya!’, pero nada se salió de control. Cuando se sale de control, se edita”.

Tras esto, Ramírez añadió: “Yo les advertí fuera de cámaras que yo era como la Taylor Swift, la mosca muerta del grupo”.

El momento generó risas entre los presentes, pero luego se volvió viral en plataformas como Twitter y TikTok.

Inmediatamente, los “Swifties”, sobrenombre de los fanáticos de Taylor Swift, se sumaron a la polémica y salieron en su defensa

Wey, que asco que en pleno 2021 sigan existiendo comentarios como estos @ReikMx pic.twitter.com/fxynKRj27X — ale 💜 (@alechuil) May 27, 2021

Comentarios como “Qué asco que en pleno 2021 sigan existiendo comentarios como estos @ReikM”, “Ya quisieran tener la trayectoria de ella”, “La envidia los corroe”, “Tan mosca muerta que no le llegan ni a los talones” y “En su vida lograrán lo de Tay, no tienen ni un Latin Grammy” inundaron las redes.

Además, otros mostraron su desilusión con Reik: “No le den fama, no se lo merece, por eso que sus canciones pasaron de moda”, escribieron.

Por su parte, Luisito quedó en medio de la controversia al ser señalado por reírse del asunto sin añadir comentario alguno. Hasta el momento, tanto la banda como el youtuber han guardado silencio respecto a este tema.

Julio Ramírez en contra del...¿ciberacoso?

Recientemente, Julio tuvo una participación en un video para UNICEF México en el cual expresó su oposición al ciberacoso.

“Observa lo que ocurre cuando comparto una foto en las redes sociales, ¿no es sorprendente? Ahora imagina si en lugar de recibir comentarios y likes positivos, fueran insultos. A nadie le gusta que lo acosen”, se le oye decir en el video.

Esta aparición suya en el clip estuvo relacionada con la controversia en torno a Taylor Swift, debido a la discrepancia entre sus argumentos y sus acciones durante la entrevista con Luisito Comunica.