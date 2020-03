Intérprete de trova urbana cuenta experiencia en crucero que no entró a la Isla Misael “El Pájaro Loco” es parte de los pasajeros puertorriqueños en el Freedom of the Seas.

Viaja con su esposa, su hija, y otros cientos de puertorriqueños que fueron desviados hacia Miami. (Suministrada ) Presentado por PUBLICIDAD La prohibición de entrada a los cruceros que ordinariamente tienen a Puerto Rico como puerto de salida, o como uno de los destinos a visitar, está afectando a muchos residentes de la Isla. El crucero Freedom of the Seas, que regularmente sale de San Juan, inició un viaje de siete días el pasado domingo, y estaba presto a llegar hoy. Pero, la restricción del Gobierno local de no permitir la entrada a los cruceros en ninguno de los muelles como medida preventiva ante la pandemia por el coronavirus Covid-19, evitó que pudiera atracar y en su lugar fue desviado hacia un puerto en Miami, Florida, adonde debe llegar el próximo martes en la mañana. PUBLICIDAD Entre los pasajeros está el intérprete de trova urbana Misael Josué Ortiz Ayala, alias “El Pájaro Loco”, quien viaja acompañado de su esposa e hija, de siete años. Ellos son parte de una mayoría de boricuas que viajan en el barco, cuya ruta incluyó paradas, sin complicaciones, en Aruba, Curazao, Bonaire y St. Thomas. “En el crucero todo el mundo está bien, todo el mundo está saludable, eso es lo importante. Todo el mundo se está cuidando mucho. La seguridad del crucero en cuestión de limpieza está superbien”, indicó el trovador en una entrevista vía FaceTime. El intérprete dijo que decidió dar el viaje porque al momento de abordar el pasado domingo no había casos confirmados en la Isla, y se preparó para cualquier emergencia de salud. “Mi esposa es enfermera y vino equipada con todos sus medicamentos y antes de montarnos en el crucero, a todo el mundo se le verificó que no tuvieran fiebre”. La noticia de que no podrían atracar la recibieron a las 7:00 de la mañana de hoy, por medio de un mensaje del capitán, Tomás Busto, quien también es puertorriqueño. “Todo seguía en pie con que nos iban a dejar entrar a la bahía y esta mañana nos levantaron a todos con el mensaje de que no nos iban a dejar desembarcar, que teníamos que irnos a Miami, y ahí fue un caos”, contó. View this post on Instagram No me dejaron entrar a PR y ps ustedes saben q esta es mi manera de desahogarme. #JuyelealCoronaBoricua #Cuídense A post shared by Misael "El Pajaro Loco" (@misaelelpajarolocopr) on Mar 15, 2020 at 1:42pm PDT La compañía de cruceros les informó que asumirían los gastos de transporte terrestre hacia el aeropuerto, así como el aéreo de los pasajeros que tuvieran que regresar a Puerto Rico, u otros destinos, así como hospedajes en el hotel, en caso de que tuvieran que pernoctar. No obstante, lo que que impera es una preocupación entre los viajeros por lo que puedan enfrentar a la llegada a Florida, y posteriormente a la Isla, pues muchos debían reportarse mañana en sus trabajos. “Esa es la mayoría de las preocupaciones, los trabajos”. En el caso de Misael, continúa de vacaciones, por lo que no debe tener inconvenientes en su trabajo regular en un hospital, Sí verá traslado sus compromisos musicales, como la grabación del vídeo del tema “Pensándote”.