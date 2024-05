Iris Chacón no es un personaje. No hay dos personas tras un mismo nombre, pero la mujer de personalidad chispeante, atractivas curvas y sensualidad natural que desde la década de 1960 sube a los escenarios cautivando a hombres y mujeres tiene una actitud distinta a la que se observa fuera del escenario.

Es un constraste que salta a la vista. En las tarimas mantiene la imagen pícara y seductora que le ganó popularidad mundial y fuera de éstas es una mujer reservada, de hablar pausado, que parece querer pasar desapercibida vistiendo de negro. Pero, ¿quién no reconoce esa despampanante cabellera de rizos rojizos y curvas que rompieron esquemas cuando el reguetón no existía y mucho menos las redes sociales?

Con solo pensar en cómo hubiera sido el desarrollo de su carrera en tiempos de puro beat urbano exclama, “¡una locura!”, y de haber tenido las plataformas sociales que existen hoy día, seguramente el éxito sería aún más arrollador.

Lo interesante es que, aún siendo una artista forjada fuera de esas realidades modernas, Iris Belia Chacón Tapia sigue vigente entre un público adulto y adulto mayor que ha seguido su trayectoria desde que se inició como bailarina junto con Sylvia De Grasse y Los Alegres Tres. También hay una generación joven que la conoce por tradición familiar, o porque la han descubierto en YouTube.

“Siempre digo que hay dos Iris Chacón, la de antes del espectáculo y la que está sobre el escenario”, afirma. “No es que sean dos personas diferentes, sino que la actitud, la energía cambia, porque cuando estoy fuera del escenario soy bien tranquila, bien pacífica y no me gusta meterme en revoluces, ni en controversias. Pero en el escenario tengo que dar esa otra cara que bromea con el público, que se ríe, que hago chistes, que me río de mí misma. En ese sentido, podría decir que son dos personalidades dentro de la misma mujer”.

Esa personalidad discreta que define su vida privada se refleja en la forma en que quiso que sus nietos, Victoria Isabella y Gustavo Ignacio, la conocieran. Tanto su hija Katiria, como su esposo Junno Faria y su yerno coincidieron en que no le presentarían su lado artístico hasta tanto afianzaran la relación con su “Abi”, como la llaman.

El tiempo pasó y hace poco a la nieta le asignaron una tarea de reseñar a la figura que admirara, de cualquier ámbito, y escogió a su Abi, sin que en el salón de clases se conociera el vínculo familiar.

“Fue bien interesante, porque a ella el apellido Chacón no le sale por ningún lado (lleva el apellido paterno), o sea que no pienso que fue a propósito que las maestras lo hicieron. Entonces, ella sacó sus fotos y todo, y cuando al final le preguntaron por qué escogiste a esta persona, (dijo), ‘She’s my grandma’ y todo el mundo la aplaudió”.

Sigue presente la intención de llevar su historia a la pantalla y en algún momento pensó que Karol G pudiera ser "Iris Chacón". ( Carlos Giusti/Staff )

En esta etapa de la vida, la “Vedette de América” observa el escenario con mayor soltura y alegría, manteniendo el respeto y compromiso con el público. Una vez entra en escena, no le importa si se le cayó una pestaña o cómo se ve. “Yo me entrego totalmente”, dice, reconociendo que actualmente es diferente cantar y bailar con decenas, si no cientos de celulares grabando cada uno de sus movimientos.

“Todos envejecemos y todos crecemos. Desde el momento en que salimos de la barriga de nuestras madres, ya estamos envejeciendo. O sea, que todos estamos en el mismo camino. Unos más adelante, unos atrás, pero todos vamos hacia el mismo lugar y le pido a Dios que pueda seguir trabajando y seguir por muchos años, no importa la edad”, puntualiza.

La edad es un número, es como uno se sienta, y realmente en el escenario todavía me siento como cuando empecé, porque es la alegría que llevo dentro y el deseo de que todo el mundo la pase bien, y a eso es que vamos, a pasarla bien” - Iris Chacón, vedette

Si algo aplaude es el respeto que se promulga en la actualidad hacia la diversidad, incluyendo los distintos cuerpos, sobre todo los femeninos.

“Vivimos unas épocas bien complicadas con esto de la mujer teniendo que ser como el otro quiere. Hoy día somos como cada cual quiere ser; si quieres tener más bubis te las pones o te las quitas; si quieres tener más de acá (caderas), hay más libertad de ser lo que queremos ser y cómo nos sintamos”, opina.

Siempre le piden que sacuda las caderas

Iris Chacón se presentará en el Club Tropicoro, del El San Juan Fairmont Hotelel sábado, 8 de junio, como parte de los espectáculos Tropicoro Concerts Series, producidos por Angie García. Será un espectáculo más elaborado a los que comúnmente presenta en las plazas públicas porque el escenario y el tiempo le permitirán enriquecer los elementos de producción, como el vestuario, por ejemplo.

Se acompañará de la banda que dirige su esposo Junno Faria y de un talento de comedia que tendrá algunas intervenciones.

Algo que no falta en sus presentaciones, comparte, son las peticiones para que agite sus caderas como lo ha hecho desde su juventud al ritmo de “Tu boquita”. “Desde que entro están pidiendo ‘Tu boquita’ y yo les digo, ‘Si hago Tu boquita me voy’, pero me encanta compartir con el público, porque puedo ser como yo soy y nos reímos y ellos me gritan cosas y yo les grito. Pero siempre (surge) eso de ‘Las caderas, muévete’. Entonces ahí aprovecho y tengo un segmento donde los invito también a bailar las maracas conmigo, que les explico cómo se hacen las maracas, y ahí bromeamos y a mí me encanta. Ese es uno de los momentos que me olvido si se me ve la barriga, o sea, me pongo las maracas y a bailar se ha dicho”.

Fuera de estas presentaciones, Iris Chacón se ocupa con su familia y los adultos mayores, para quienes trabaja representando programas o firmas de salud.

“Para mí es importante mantener la familia. Somos bien familiares y aunque Junno y yo en un momento dado tuvimos unos percances, continuamos juntos pro familia, y nos queremos y nos amamos mucho y estamos pendientes, y siempre que puedo, compartimos. Todo el tiempo libre es para estar, ya sea con Katiria, los nietos y las amistades, que son parte importante de nuestra vida también”.

Mi parte privada bien poca gente la conoce. Tengo muchos conocidos, pocos amigos, y ya ellos saben cómo soy. Pero el público conoce la Iris Chacón del show, de ‘Tu boquita’ y ‘Caramelo y chocolate’, y esa es la que ellos esperan y la que me gusta ofrecerles” - Iris Chacón, "La Vedette de América"

Trasladar la historia de esta figura legendaria a la pantalla en formato de cine o serie de televisión es una idea que se mantiene en discusión. Le han propuesta que sea ella quien narre la historia y tome parte en la actuación, o identificar talentos que la representen. El nombre de Jennifer López fue uno que se consideró.

“Va a surgir alguien en el momento perfecto. En un momento dado me gustó mucho Karol G, cuando ella comenzó y la vi tan linda, dije, ‘Esta niña se parece a mí cuando comenzaba’, con su cuerpo, su forma de ser y todo. Ya el tiempo dirá”.