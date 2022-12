El actor Jonathan Lipnicki dio un giro en su vida luego de una maratónica carrera en el cine que lo llevó a la fama gracias a la película Jerry Maguire. Actualmente se encuentra lejos de la pantalla grande en cuanto a protagonismo se refiere, pero aún así dedicó parte de su vida a la producción y luchar contra el antisemitismo desde diferentes organizaciones.

La vida de los actores de Hollywood suele llamar la atención cuando desaparecen de la escena pública o ya no son requeridos para cumplir papeles preponderantes. Uno de ellos es Lipnicki, el jovencito que enamoró a Tom Cruise e interpretó al hijo de Renée Zellweger en Jerry Maguire. Luego del rotundo éxito, personificó a George Little en el film Stuart Little y más tarde participó en The Single Guy, Meego, The Jeff Foxworthy Show y El Pequeño Vampiro.

Hace semanas se viralizó una imagen en la que se lo puede ver de pequeño en medio de la filmación de Jerry Maguire. Allí dejó un mensaje dedicado a sus seguidores de Instagram en relación con su trayectoria en Hollywood: “Hace 25 años Jerry Maguire salió en los cines y mi vida cambió para siempre. Estoy más que agradecido de haber podido averiguar lo que quería hacer por el resto de mi vida cuando tenía cinco años. Lo mejor está por venir, te lo prometo”.

Actualmente Lipnicki, de 32 años, es todo un profesional de las artes marciales, y posee el reconocimiento de cinturón negro en la práctica de jiu-jitsu. Además, a través de sus redes sociales, da cuenta de sus producciones como el corto Date. En tanto, el actor está ligado a organizaciones benéficas que ayudan a personas que padecen cáncer, al igual que interviene en otras entidades especializadas en luchar contra el antisemitismo, debido a sus lazos con el judaísmo.