El cantante puertorriqueño Ismael Miranda celebra este jueves sus 75 años siendo todavía ‘El niño bonito de la salsa’ y agradeciendo a su público que, según dijo a EFE, lo ha “tratado con amor y respeto” durante toda su carrera musical.

“He puesto mi voz, composiciones, mi vida... pero creo que ha sido el público el que ha aportado a mi carrera, el que me ha aceptado, tratado con amor y respeto. He dado lo que he recibido”, expresó Miranda por mensajes de texto a través de su esposa, Janice Battle, debido a su delicado estado de salud.

Un derrame cerebral detuvo su carrera

Miranda pudo haber ‘rumbeado’ hoy en su cumpleaños e interpretado éxitos como ‘Así se compone un son’, ‘Abran Paso’ o ‘Señor Sereno’, pero el legendario cantante lleva convaleciente desde enero de 2021, cuando sufrió un derrame cerebral que limitó sus proyectos musicales.

Aún así, a Miranda, nacido un 20 de febrero de 1950 y natural del barrio Morocó de Aguada (noroeste), pero criado en Nueva York, se le ha visto en presentaciones musicales de algunos colegas, entre ellos el músico cubano residente en Puerto Rico Juan José Hernández.

Para contrarrestar su percance de salud, Miranda, conocido por otros exitosos temas como ‘Borinquen tiene montuno’ o ‘No me digas que es muy tarde ya’, contó que continúa con terapias físicas para mantenerse en movimiento".

Agradecido del apoyo pese a sus limitaciones

“Mis amigos y familia han sido un apoyo increíble, sin excluir el público que no ha dejado de orar por mí”, enfatizó el septuagenario, quien recibió el apodo de ‘El niño bonito de la salsa’ por el fenecido músico dominicano Johnny Pacheco, director de Las Estrellas de la Fania.

Ha sido el público el que mayormente le ha brindado el respaldo y éxito a Miranda desde que comenzó a tocar congas en Nueva York con el grupo Pipo y su Conjunto, con quien también cantó.

Para ese entonces, Miranda aprovechó toda la experiencia musical que podía obtener de las calles neoyorquinas y de los emigrantes latinos que llegaban a la Gran Manzana para tener una vida más próspera.

Todo esto cambió cuando el músico Andy Harlow -hermano de Larry- lo descubrió mientras practicaba en un local con Pipo y su Conjunto y lo incluyó en su agrupación con tan solo 15 años, según relata el libro ‘Historia de la Salsa’.

Larry Harlow fue quien le “abrió camino”

Miranda pasó en 1967 al conjunto de Joey Pastrana, con quien grabó su primer disco, ‘Lets Ball’, y un año después se movió a la orquesta de Larry Harlow, donde se posicionó como uno de los salseros más populares de la era.

Junto a Larry, Miranda grabó varios discos, entre ellos ‘El exigente’, ‘Larry Harlow presenta a Ismael Miranda’, ‘Me and my Monkey’, ‘Electric’, ‘Tribute to Arsenio Rodríguez’, ‘Harlow’s Harem’ y ‘Abran paso’.

“Larry fue un amigo que confió en mí, dándome la oportunidad que me abrió camino en la música. Son muchas las anécdotas y los buenos momentos que tuve con él”, resaltó Miranda del pianista.

Tras cuatro años en la orquesta de Harlow, decidió abandonar la misma y hacer su propio grupo, La Revelación, y luego lanzarse como solista.

No obstante, pidió la colaboración de su eterno amigo pianista para producir su primer disco como solista, ‘La oportunidad’.

Miranda continuó como solista grabando otros discos como ‘En fa menor’, ‘Este es Ismael Miranda’, ‘Sabor, sentimiento y pueblo’, los cuales aún siguen calando en la memoria de sus seguidores.