La productora de eventos Ivonne Class anunció esta tarde en comunicación escrita su proceso de divorcio de la actriz Marisol Calero.

La pareja estuvo casada alrededor de dos años y medio.

“Cuando se ama de verdad se está dispuesto a abrir los brazos y dejar ir. Es por eso que, cumpliendo con el deseo de Marisol, he aceptado su interés de separarnos entendiendo que sus sentimientos hacia mí han cambiado y que tiene todo el derecho de iniciar una nueva vida y ser feliz”, establece el escrito.

“No puedo negar que su decisión me ha destrozado, sin embargo, mis sentimientos de amor y respeto hacia ella me han ayudado a aceptar la realidad y su deseo de emprender un camino que no me incluye. Juntas vivimos momentos de gran conmoción y me siento satisfecha de haber actuado siempre en beneficio de su bienestar físico y emocional. Para ella deseo felicidad y paz”, concluyó dejando saber que no hará más expresiones relacionadas.

Class estuvo al lado de la artista durante su gravedad a causa dos aneurismas que sufrió en agosto del 2020. Igualmente la acompañó en el proceso de su rehabilitación en Florida y Puerto Rico.