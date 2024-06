“Una da por hecho que una va a poder ser madre, pero resulta que no es así para todas nosotras”, así se expresó Ivonne Orsini, quien conmovió a los cibernautas tras “desnudar el alma” y compartir su lucha por quedar embarazada a través de su nueva espacio de YouTube titulado “La Orsini”.

La actriz y modelo reveló en un video de 47 minutos los diversos intentos para intentar concebir un bebé, que incluyeron realizarse profesionalmente para tener estabilidad económica para su futuro crío, dejar temporalmente los medicamentos anticonceptivos, someterse a distintos terapias de fertilidad asistida junto a su esposo, Christian Ravelo, hasta intentar la inseminación artificial.

La animadora de “Hoy Día Puerto Rico”, además, resaltó la complejidad detrás de estos procesos, tanto en lo económico como en lo emocional, por lo que, hasta ahora, decidió no continuar con el esfuerzo.

“La cantidad de pruebas de embarazo que yo me hecho, yo no le puedo ni decir. Yo creo que la misma cantidad de espermatozoides que me insertaron, ya sea millones o billones, fueron las mismas veces que me tuve que hacer esa prueba, que primero iba a la farmacia a comprarlas, luego las compré por cajas en Amazon”, destacó la entonces Miss Mundo de Puerto Rico en su anécdota, en la que demostró la sensibilidad y humor con la que se ha caracterizado por más de siete años en la televisión nacional.

“Yo tengo que decirles que, en algún momento, se me hizo bien loco todo porque sentía que estaba quedando embarazada porque estaba tan hinchada, tenía nauseas, yo tenía todos los efectos por todas las hormonas que tenía. Yo me hacía pruebas hasta en días que sabía que no tenía que hacérmela. Las que han pasado por algo así saben lo drenante que es todo el proceso, y ahí desistí cuando me hice la última inseminación”, agregó la artista, quien aseguró que compartir este suceso surgió tras su participación en la obra “Preñás sin censura”, donde llevó a la bayamonesa a hablar sobre la maternidad.

Incluso, la entonces reina de belleza contó la decepción que sintió cuando se realizó una última prueba que se hizo tras el procedimiento médico que, desafortunadamente, no salió positiva. Dicho testeo se lo hizó durante el fin de semana del Día de las Madres.

“Cuando vino esa prueba negativa, otra más, yo tenía en mi mente: ‘Dios mió, si yo vi ese monitor, yo vi mi útero por dentro, yo vi cuando me pusieron todo. ¿Cómo uno de esos espermatozoides no llegó? Yo solamente quería uno, esa era mi ilusión. Ahí es que uno empieza a tener lo que conocemos como ‘duelos de reproducción’, es como si tú tuvieras pérdidas, incluso, diría hasta unos lutos que muy pocos pueden entender, porque cuando deseas algo con todo tu corazón, y lo deseas para bien, y quieres dar vida, y no puedes”, indicó la presentadora televisiva, al tiempo que destacó que no conoce todavía qué le impide a ella, o su pareja actual, tener un bebé.

Orsini también se desahogó cuando escucha de seres queridos, como amistades y familiares, que no piense tanto en el embarazo, por lo que le exhortó a ser más cautelosos con sus expresiones, aunque vengan con buenas intenciones.

“Eso era otra presión más para mí, porque, entonces, yo soy la que no quedo embarazada, sigue pasando el tiempo, estoy consciente de eso, mi esposo también, y también me siento culpable que, por yo pensar ser mamá, dar lo mejor y buscar tener la maternidad, yo sea la que me esté provocando no quedar embarazar. Eso me hace sentir un poco incómoda”, expresó.

La animadora, en fin, aseguró que este nuevo proyecto era el momento adecuado para compartir la difícil experiencia y, por ahora, se aferra a su fe y la ilusión de que, algún día, sucederá lo que tanto anhela.

