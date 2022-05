Luego de varias semanas alejada de las redes sociales, la Diva del reguetón, Ivy Queen, reapareció hoy para compartir varias imágenes en las que da a demostrar que se recupera de algún percance de salud.

“Gracias a aquellos que procuran por mí y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación”, escribió la exponente de música urbana en su cuenta de Tik Tok.

La publicación en Tik Tok estuvo acompañada por una grabación de “La caballota” con las siguientes expresiones:

“Yo, de esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy. Con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde, porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos. Por favor, siempre que puedan, sean un ángel en la vida de alguien porque usted no sabe cuándo usted puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí”.

La artista, quien es bastante activa en sus redes sociales, no publicaba nada en sus cuentas oficiales, tanto de Tik Tok como Instagram, desde la primera semana de mayo.