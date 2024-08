Han pasado tres años desde la controversia entre el colombiano J Balvin y el puertorriqueño René Pérez “Residente”, pero la misma es tema recurrente en entrevistas. Precisamente, el intérprete de “Amigos” abordó lo sucedido y expresó que aunque el puertorriqueño no está esperando eso, él lo perdona.

“La vida es mucho más complicada como para no perdonar una situación como esta”, dijo el artista.

El colombiano reconoció que ha sido un hombre con muchas debilidades y temores, admitiendo que en el mundo de entretenimiento hay pocos amigos y lo vivió, especialmente cuando fue condenado por su unión musical hace varios años con la dominicana Tokischa.

‘’Fue una buena intención con un mal resultado. Nunca la he cantado ni la cantaré, pese a que hoy en día suena intensamente en las discotecas, pero la verdad, la pagué por ser la cara con el target más fácil de hacer bulla. Hay gente que no me quiere, que no le gusta verme ganar. Pero he aprendido a ver quiénes son o no mis amigos. Si, tengo una lista negra, ya sea por likes, comentarios, por tiraderas en canciones. Pero aprendí a ver quién o quiénes son mis amigos’', dijo en una entrevista para Alofoke Radio.

Por otra parte, en la conversación reveló que ha grabado canciones con Romeo Santos, Drake y Justin Bieber, pero nunca han salido.

‘’Uuuff, Romeo Santos feat Drake y otra canción con Justin Bieber, nunca salió. Son canciones que están ahí, posiblemente no las escuchen, pero, fue una experiencia muy bonita. Un amigo mío tiene por ahí esas canciones”, dijo Balvin.

Sobre la depresión

‘’Tenía 22 años cuando me dio mi peor episodio por la depresión. Quería tirarme del balcón y morir. Pero gracias a Dios mi familia realmente me apoyó'’.

Admitió que fue medicado por mucho tiempo y aprendió que ir a un psiquiatra no es porque estás loco, sino que es un profesional de la salud mental muy necesario, pero, al nacer su hijo todo cambió y desde entonces no usa medicamentos para tratar esa enfermedad, la cual inició en su vida desde muy joven, tema que no le avergüenza hablar ya que desahogarse al respecto es parte de su propia terapia.

J Balvin ha regresado al escenario musical con el lanzamiento de su nuevo álbum “Rayo”, su primer proyecto discográfico en tres años.

En una industria musical caracterizada por su vertiginosa velocidad, Balvin optó por tomarse su tiempo y reconectar con sus raíces. “Rayo”, el título de su álbum, es un homenaje a sus primeros días en la música, cuando repartía personalmente sus CDs en Medellín a bordo de un humilde carrito rojo al que llamaba así.

El álbum inicia con “Cosa de locos”, un suave tema de reguetón que evoca el sonido que originalmente catapultó a Balvin a la fama. A partir de ahí, el colombiano guía a sus oyentes en un viaje sonoro diverso, explorando géneros que van desde el dembow hasta el house y el pop electrónico. El disco también incluye colaboraciones con artistas eclécticos como Carín León, Feid y Saiko.

Sobre el por qué Karol G y Maluma no salen en este nuevo disco, explicó que en la amistad los negocios y el dinero no están por encima y simplemente en esta ocasión no están, pero son sus amigos incondicionalmente.

Balvin, quien fue uno de los invitados de Karol G en su gira “Mañana será bonito tour” expresó que se alegra por el éxito de su paisana y es un motivo para ser igual o mejor que ella como artista.

‘’La gente ve la gloria, pero no la historia. Ella es un fenómeno trabajado. No me dan celos sus éxitos. Me da alegría sus logros, conozco su familia y somos amigos desde hace muchos años, ella me motiva para ser igual o mejor como artista, simplemente ella inspira’'.