¡Ella se hizo sentir y dijo presente!

Sin líneas de expresión en la frente, cachetes levantados y un par de dientes nuevos, Laura Bozzo reaparece con su nuevo rostro y habla sobre los “retoques” finales para su participación en “La Casa de los Famosos All Stars” de Telemundo, asegurando que esta primera edición “va a ser una locura total”.

La conocida presentadora de televisión se conectó con el programa “La Mesa Caliente”, uno de los programas de la cadena televisiva, donde se mostró contenta con los cambios estéticos a los que se sometió en su natal Perú.

“¡Aviso! No me he cortado nada”, destacó la “Señorita Laura” al panel de presentadoras de la producción televisiva, a la vez que destacó que realizó un tratamiento rejuvenecedor con colágeno, así como un levantamiento facial con hilos tensores.

“Como verás mi frente, no tengo ni una sola arruga en la frente”, destacó la cuarta finalista de “Gran Hermano VIP 8″ en España.

Cuando le preguntaron a Bozzo si se veía distinta tras estos cambios, esta le respondió con un “totalmente”.

“Yo tenía los ojos muy caídos, yo veía mis ojos ya de vieja y dije: esto está horrible, está horroroso”, destacó. Bozzo también confesó que sí le dolió “un poco” los procedimientos “Yo solo usé anestesia local” apuntaló.

Bozzo se realizó un tratamiento en los dientes, e indicó que, en la segunda parte de la operación, se realizará unos cortes en la cara. Sin ebargo, aseguró que la intención de ese proceso es no es para cambiarse el rostro. “A mí eso de las artistas que se cambian la cara y después parecen otras personas, me parece horrible, a mí no me gusta”, sostuvo.

“Miren esos ojos hinchados de momia. Un monstruo parecía... horrenda”, resaltó la peruana.