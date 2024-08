Maripily Rivera sigue gozando en grande tras su triunfo en la cuarta edición de “La casa de los famosos”, pues la culminación de la competencia de Telemundo le concedió una oportunidad adicional al amor.

Ahora, el “Huracán Boricua” se encuentra disfrutando unas vacaciones junto a su novio Clovis Graciano en la ciudad de Las Vegas.

“Ya en los brazos de mi brasileño bello disfrutando de Las Vegas y recargando energías con cariño del bueno”, lee la publicación de la empresaria en su cuenta oficial de Instagram, que cuenta con sus más de 1.9 millones de seguidores.

En sus “historias”, la ponceña compartió el momento en que Graciano la esperó en el aeropuerto con una pancarta que leía: “Amor de mi vida. Huracán Boricua. Bienvenida”.

“Lo amo. Es tan bello con sus ocurrencias. Mi vida”, escribió Rivera en la publicación.

La propietaria de Pompis Stores reveló que se reconcilió con su actual pareja, a quien conoció hace cuatro años, tras su victoria en el popular “reality show”, donde se consagró como la campeona y obtuvo el gran premio de $200,000.

“Mi familia está bien compenetrada con él. Es un hombre que me da mi espacio, le encanta lo que hago, le encanta como visto, Le gusta la Maripily sexy. No se mete en nada de lo mío, me da mi espacio que es lo más importante, y mi respeto”, expresó Rivera en una entrevista de “Mesa caliente”, donde reveló que ya tiene planes de pasar las Navidades con Graciano y la familia en su país natal.

Esta escapadita se da a dos semanas que la puertorriqueña regresa a las tablas para continuar con sus funciones de “La casa de Maripily: Se vale to’”, el próximo 24 y 25 de agosto, en el Centro de Bellas Artes de Caguas.