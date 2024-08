¡Se formó!

María del Pilar “Maripily” Rivera tuvo un encontronazo con el periodista Carlos Webber tras éste preguntarle a la empresaria sobre su reciente escapada a la mansión del exrecaudador de fondos del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández, en el pueblo de Aguadilla.

El incómodo intercambio se produjo esta mañana en el programa “Primer Round” de Magic 97.3 FM, donde los periodistas Dennise Pérez y Rafael Lenín López conversaron con el conocido “Huracán boricua” sobre su más reciente relación con Clovis Graciano, su trayectoria en “La casa de los famosos”, donde la boricua salió campeona, y su más reciente obra teatral, “La casa de Maripily: Se vale to’ ”.

No obstante, el conocido comunicador le señaló a la propietaria de Pompis Jeans que le hubiera recomendado no quedarse en la propiedad que le pertenece al exrecaudador acusado en diciembre de 2015 por ser gestor de tres esquemas de fraude por unos $2 millones en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en la Administración de Derecho Laboral (ADL) y en la Cámara de Representantes,

Dichos esquemas lo llevaron a encarar 25 cargos por soborno, lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico y extorsión, en actos cometidos desde 2012. Cabe destacar que Hernández Pérez llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se declaró culpable por 14 de los cargos en febrero de 2016, y sirvió como testigo contra cuatro personas involucradas en estos incidentes.

“Yo le hubiera aconsejado a usted no haber ido a la casa de Anaudi, de hecho, tenga cuidado, tenga precaución. ¿Usted sabía en qué casa estaba?”, comenzó diciendo Webber.

No obstante, Rivera aseguró que ella “no sabía que esa era la casa de Anaudi”.

La también presentadora recalcó que desconocía que dicha propiedad le perteneciera a Hernández, pero de haberlo sabido entendía que no había controversia porque ella no tiene “problemas” con el convicto.

“Yo voy a muchos AirBnBs, y ese es a uno de los que yo fui. Y lo que tenga que ver la política y ustedes con Anaudi, a mí no me ha hecho nada”, expresó la empresaria.

“Yo te aconsejo a ti que la próxima vez que pienses bien en hacerme esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes problemas en la calle con otra persona y no los tienes conmigo, yo te voy a tratar igual y el que me diga no te juntes con esta persona, le voy a decir perdóname, los problemas con él no son mis problemas”, agregó.

“Yo tengo conocimiento, pero él a mí no me ha hecho absolutamente nada y yo puedo visitar tu casa cuantas veces me dé la gana porque estoy en familia y eso es un AirBnB que se alquila”.

La ganadora de la cuarta temporada del “reality show” de Telemundo siguió ripostando los cuestionamientos de Webber, al punto que se refirió al veterano periodista con una palabra soez.

“Yo me lo como vivo porque yo… no le digo más a este cab... porque imagínate”, finalizó Rivera.

Dicho suceso se produjo a una semana de que Rivera compartiera fotografías donde mostró que se estaba hospedando en la Casa Herdz, que ha sido protagonista de varias polémicas.

De hecho, en junio de 2022, el Municipio de Aguadilla emitió una orden de cese y desista contra el exrecaudador para que dejara de realizar actividades en la mansión que retuvo tras su convicción en la esfera federal, a la vez que vecinos emitieron quejas donde solicitaban al ayuntamiento que interviniera dado que la propiedad se estaba utilizando para desechar desperdicios sólidos al mar.