El intérprete urbano J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer se convertirán en padres.

La pareja del cantante confirmó la noticia a través de un post en las redes sociales en la que muestra su barriga para la portada de la revista Vogue México, mientras el cantante la abraza desde la espalda.

“Se va agrandado la familia”, escribió la exreina de belleza, Miss Argenina 2014, en su cuenta de Instagram.

En la cuenta de la revista en la misma red social, compartieron una cita de Ferrer. “Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”.

Desde noviembre del año pasado se rumoraba que el artista y su pareja estaban a la espera de su primer hijo en secreto. Aunque fuentes aseguraban que era un hecho, ninguno había confirmado la noticia. Se ha especulado que la modelo cuenta con siete meses de embarazo.

En numerosas ocasiones, el vocalista había manifestado su deseo de convertirse en padre.

La modelo protagoniza el video de Sigo extrañándote, éxito que el artista lanzó en febrero de 2017, del álbum Energía.