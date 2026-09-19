Han pasado tres días desde que Valentina Ferrer, modelo y ahora expareja sentimental del cantante J Balvin, confirmó a través de su cuenta de Instagram que ambos habían decidido separarse. La modelo compartió un emotivo mensaje en el que explicó las razones de la decisión.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y, en medio de las reacciones, el intérprete de “Safari” se pronunció con motivo del cumpleaños de su expareja.

“Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”, fueron las palabras con las que inició el mensaje, el cual estaba acompañado por fotografías.

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El artista agradeció a Ferrer por la familia que construyeron juntos y, especialmente, por su pequeño hijo, Río: “Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”.

J Balvin continuó el mensaje destacando que Ferrer merecía recibir todas las flores, “no solo por lo que hacen, sino por lo que son”. Finalmente, le envió un mensaje de cariño y bendiciones: “Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das”.

Melanie Pavola pidió disculpas a Ferrer

En medio de la ruptura, el nombre de Melanie Pavola, una “influencer” y modelo mexicana de 35 años, volvió a aparecer en la conversación.

Pavola decidió dirigirse directamente a la modelo argentina y ofrecerle disculpas a través de sus redes sociales. “Tienen razón... Valentina, discúlpame, estás hermosa y te mereces lo mejor, que Dios te bendiga... solo dije la verdad, a las dos nos mintieron...”, escribió la influencer, quien acompañó el mensaje con el símbolo feminista.

Sus palabras generaron nuevas reacciones entre los internautas. Mientras algunos interpretaron el mensaje como una muestra de arrepentimiento hacia Ferrer, otros consideraron que podría tratarse de una respuesta irónica frente a la situación que atraviesa la familia.