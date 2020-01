Presenta el aroma de cuatro etapas del amor.

La locutora Jacky Fontánez se muestra entusiasmada con el lanzamiento de la colección de fragancias Stages of Love, no solo porque le da continuidad a su faceta empresarial en el tema de los perfumes, sino también por la materialización de incursionar en el mercado para hombres.

“Quería hacer una pieza que fuera de colección, que cada uno tuviera una relación entre sí, y más justamente en esta época que estamos a punto de entrar en el mes de los enamorados, qué mejor que hacer un concepto dirigido tanto para el hombre como para la mujer”, compartió la también presentadora en entrevista telefónica, quien en 2018 lanzó la fragancia Brave, para mujeres. “Siempre había querido hacer algo dirigido a los hombres y atarlo con el proyecto del perfume, y expresarlo de esa manera, cuáles son las etapas del enamoramiento en una pareja”.

De la idea surgen Love, Passion, Attraction y Trust. “Estaba buscando qué palabras más o menos relacionadas al proceso cuando estás conociendo a alguien, o cuáles son esas facetas por las cuales tienes que pasar dentro de una relación”, compartió sobre la propuesta. “Así que ahí sale lo que es la confianza (Trust), lo que es esa primera atracción que tú tienes cuando ves a la persona, y luego el amor (Love) que empiezas a sentir, y esa pasión, porque es una mezcla de emociones”, añadió sobre las fragancias, que están disponibles a través de Walgreens, varias farmacias locales y el portal de Amazon.

Para la mujer, escogió Love y Passion. “Yo creo que la mujer, cuando se enamora, se va más por lo sentimental que otra cosa”, observa la moderadora del espacio radial What’s Up (La Nueva 94). “Los olores son más tirando a florales, más dulces”, dijo.

La mezcla de notas de Love incluye ingredientes como el kiwi, mandarina y naranja, jazmín, rosa, lirios, fusionadas con sándalo, cedro, pachulí, almizcle y ámbar.

La fragancia Passion combina la piña, bergamota, manzana, violeta, vainilla y el ámbar.

“El hombre yo creo que se va más por esa primera atracción física, y después con el tiempo es que empiezan a surgir esos sentimientos”, comparó. “Para elegir el perfume de caballeros, quise algo que fuera clásico y que le transmitiera una personalidad más fuerte o varonil al caballero que lo utilice. Son de esos perfumes que no vas a pasar desapercibido”, aseguró la presentadora, quien como parte de la promoción de sus fragancias compartirá con el público el 1 de febrero a las 11:30 a.m. en JF Perfumes en Plaza del Sol (Bayamón), y a las 4:00 p.m. en Emotions Beauty Supply en los Outlets de Barceloneta. .

Attraction combina las notas frutales, mayormente los cítricos, y las florales, y las fusiona con el pachulí, almizcle blanco, vainilla y maderas.

Trust tiene notas de sándalo, cedro, pachulí, almizcle, además de lavanda, manzana y tomillo combinadas con mandarina, pimienta negra, flor de naranjo y toronja con un toque marino.

Da sus pasos de salsa

La presentadora participó como invitada del vídeo del sencillo tropical Pa’ lante y pa’ tras, a cargo de N’ Klabe, con la colaboración de La Tribu de Abrante y la artista urbana Farina.

“Aparte de ser la modelo principal, también tuve una participación en la canción, que era algo que hace muchos años yo quería hacer. Siempre me ha gustado la música, pero nunca me dediqué a eso de manera profesional. Pero me gustó muchísimo la experiencia y las atenciones allá en Colombia”, resaltó sobre la oportunidad en un barrio de Medellín. “Es una letra bastante juvenil y fresca, que te invita a bailar y gozar. Por eso me lo disfruté muchísimo”, añadió la empresaria, quien compartió que, en asuntos del amor, está “muy bien”.

“Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, donde me estoy dedicando full a lo que es el trabajo, a buscar nuevas oportunidades de crecimiento profesional”, destacó. “Hay propuestas también para televisión, que es una cosa que quiero retomar en el 2020, dedicarme a eso realmente, y cuando llegue la persona indicada, llegará, en su momento”.