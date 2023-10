( The Associated Press )

La autobiografía de la actriz Jada Pinkett Smith, Worthy (Valiosa), sigue generando material jugoso que ofrece una mirada “tras bambalinas” sobre el matrimonio de la artista con su marido y colega, Will Smith.

Luego de que revelara que está separada del actor desde siete años -aunque, desde entonces, desean retomar el vínculo romántico-, ahora se están dando a conocer extractos del libro que ponen el foco en su intimidad con el ganador del Oscar.

En un tramo de sus exitosas memorias, Pinkett Smith contó que cuando sus hijos, Jaden y Willow, empezaron a dormir junto a ellos “durante algunos años” debido al miedo a estar solos en sus respectivas habitaciones, habló con Will sobre la posibilidad de construir un lugar propio para poder pasar tiempo a solas y resguardar así su intimidad. Según narra en su libro, fue ella misma quien se puso al hombro la puesta en marcha de la obra dentro del hogar familiar.

“Para darnos nuestro propio espacio, incluso construí un hermoso nido de amor separado para nosotros dos, los adultos, en nuestro dormitorio, que adorné con un techo abovedado lleno de estrellas que titilaban”, detalló la actriz y agregó que dicho espacio terminó eventualmente siendo “invadido por los niños” también. Cuando Jaden cumplió seis años, Will y Jada hablaron con los pequeños para decirles que era momento de dormir en sus habitaciones, y así lo hicieron.

En cuanto al sitio construido, que la prensa denominó “la habitación del sexo” de la pareja, la actriz no amplió si continuaron utilizándola o si quedó olvidada en la amplia casa que poseen.

“Ceguera emocional”: la reacción de Will Smith ante los dichos de su esposa

Luego de contar que está separada de Will Smith, Jada también hizo referencia a un momento bisagra en la vida del actor: el llamado “Slapgate”, la cachetada que su exmarido le propinó a Chris Rock en la entrega de los premios Oscar 2022. Días atrás, en un mail enviado al periódico The New York Times, el protagonista de Rey Richard: una familia ganadora rompió el silencio sobre los dichos de Pinkett, y mencionó el estado de “ceguera emocional” en el que ambos estuvieron inmersos por mucho tiempo, hasta que finalmente lograron reencontrarse.

“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional y es muy fácil perder la sensibilidad ante sus matices ocultos y su belleza sutil”, escribió en el correo el actor de Día de la independencia, quien agregó que las revelaciones de Jada lo “despertaron” y lo condujeron a un camino de introspección. Asimismo, Smith destacó las cualidades de la madre de sus hijos con palabras: muy conmovedoras: “Ella es mucho más resiliente, inteligente y compasiva de lo que había llegado a imaginar”.

Por su parte, en una entrevista con TalkShopLive concedida hace una semana, Jada quiso hacer una importante aclaración: “Necesito que la gente sepa que nunca engañé a Will Smith”, contó, en alusión a las declaraciones que hizo en su programa, Red Table Talk, respecto a su vínculo con un amigo de la familia, August Alsina. “Cuando lean mi libro van a entender por qué hicimos ese programa (con Smith)”, añadió sobre el episodio en el que tanto ella como su exmarido hablaron sobre su vida privada sin restricciones, con una honestidad poco frecuente en Hollywood.

En aquel momento, el actor inició la áspera conversación. “Creo que tenés que decir de manera clara qué fue lo que pasó”, le dijo a su esposa, mirándola fijamente a los ojos. “¿Sobre qué?”, respondió ella, intentando eludir el tópico. “Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio… ¿Y qué pasó?”, insistió él. “Entonces yo me metí en un enredo con August”, admitió la actriz, pero la respuesta tampoco pareció convencer a su marido que, un tanto risueño, repreguntó y corrigió: “¿Un enredo? Una relación”.

Su charla tuvo inevitables repercusiones cuando Alsina se hizo eco de las declaraciones del matrimonio. “Además de hablar sobre su relación en ese momento, August quiere hablar sobre las consecuencias de hacerlo público y cómo esto lo afectó personalmente y en su carrera. Hay varias editoriales pujando por los libros y August va a elegir la mejor oferta. Él sabe que hay mucha gente que está fascinada con su historia y está feliz de poder contarla”, habló una fuente cercana al rapero cuando Jada y Will lo mencionaron en su programa.

Jada había revelado que mantuvo una relación durante cuatro años y medio con August en la que se volvieron muy amigos. Al principio, todo sucedió porque él necesitaba ayuda “con su estado mental”. “Yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad afuera”, aseguró. Con el tiempo, la amistad se convirtió en un affaire que la actriz terminó haciendo público.