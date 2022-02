“Jake le dijo que no estaba funcionando, ella está molesta y herida, sintiéndose maltratada”. Así fue como en enero de 2011 US Weekly informaba el final amoroso entre el actor Jake Gyllenhaal y la cantante Taylor Swift, tras apenas tres meses de noviazgo.

El año pasado, los fans de la intérprete comenzaron a decir que la nueva versión de “All Too Well” tenía letra alusiva a su expareja.

“Dejé mi bufanda en la casa de tu hermana. Y todavía la tienes en tu cajón, incluso ahora”, se oye en la letra, relacionándolo con el accesorio que ella llevó feliz en la comida de Acción de Gracias, cuando eran pareja. La letra dice que ahora le devuelve sus cosas por correo, menos la bufanda de esa primera semana porque le recuerda la inocencia y huele a ella.

La canción se volvió viral y fans de Swift comenzaron a escribir mensajes agresivos en contra del actor de “Spider-Man: Far from Home”, quien ya no aguantó más y decidió responder.

En una entrevista con Esquire, afirmó que la letra no giraba en torno a él, sino a sus fans, pero reconociendo que los artistas recurren a experiencias personales como inspiración para sus creaciones. En este caso, Swift es compositora.

Lamentó que los fanáticos se salgan de control y pidió, sin mencionar nombres, no permitan cyberbullying por parte de quienes los provocan. Por el contrario, invitó a “una conversación que nos permita examinar cómo podemos, o incluso debemos, tomar la responsabilidad por lo que ponemos en el mundo”.

Además de “All too Well”, los fans de Taylor consideran que también es recordado en las cancionres “I Knew you Were Trouble” y “We are Never ever Getting Back Together”.

Cuando fueron novios, Jake tenía 30 años y Taylor 21, factor que también se oye en la letra, algo que el actor desconoce, pues según él, no ha escuchado el álbum.

Un romance fugaz

A mediados de 2010, Swift comenzó un noviazgo con el actor que no alcanzó a durar hasta Año Nuevo. Compartieron momentos familiares que resultaban apresurados y el tiempo les dio la razón. “Jake le dijo que la relación no estaba funcionando, y ella se puso muy mal, se angustió mucho”, informaba entonces US Weekly.

Lo interesante vino después cuando Gyllenhaal habría inspirado la composición de varias canciones del disco Red de Taylor -editado en 2012- como el caso de “We Are Never Ever Getting Back Together”, donde la cantante alude a un hombre algo ciclotímico y con miedo al compromiso y, especialmente, “All Too Well”, uno de sus temas más largos donde documenta en detalle la relación y la ruptura, e incluso hace mención a una bufanda que se olvidó en la casa de la hermana del actor, Maggie. En una entrevista con Andy Cohen en su programa Watch What Happens Live, le preguntaron a la actriz si alguna vez encontró la bufanda que Taylor asegura haber dejado en su hogar. Maggie, muy reservada como siempre, dijo no tener ni idea sobre eso.

Después del rompimiento, el actor tuvo como pareja a Alyssa Miller, modelo estadounidense. Curiosamente, al mismo tiempo del lanzamiento de Red, Gyllenhaal estaba iniciando un romance con la actriz de Friday Night Lights, Minka Kelly. Actualmente es novio de la francesa Jeanne Cadieu.

En 2016, Taylor tuvo un romance con el actor británico Joe Alwyn, que ha sido su inspiración musical en sus álbumes Reputation, Love y Folklore, algo que lo hecho sentir halagado.