James Cameron sin duda es fanático del Titanic y su historia, el cineasta canadiense fue el encargado de llevar al cine la historia del emblemático barco de White Star Lines que se hundió en abril de 1912.

La película Titanic se volvió un clásico de la pantalla grande, y actualmente es la cuarta película con mayor recaudación de la historia, por debajo de Avatar, Avengers: Endgame y Avatar: The Way of Water; dos largometrajes más del mismo director.

Pero su curiosidad por las profundidades del océano ha ido más allá de las películas, durante la década que se dedicó a trabajar en Avatar se involucró en la creación de documentares submarinos, e incluso ha contribuido a las filmaciones desde sumergibles.

PUBLICIDAD

El 26 de marzo de 2012 fue el día que James Cameron descendió a uno de los puntos más profundo del océano, el abismo Challenger, específicamente en la fosa de las Marianas, a bordo del sumergible Deepsea Challenger.

Éste se trató de un proyecto que realizó en colaboración con la NASA y National Geographic.

El cineasta, quien comenzó como técnico de efectos especiales, no sólo ha bajado a este abismo, también ha explorado las profundidades del océano Atlántico y los vestigios del Titanic.

¿Cuántas veces James Cameron se ha sumergido a profundidades del océano?

De acuerdo con un artículo del Washington Post, en donde se narra que en el momento que James Cameron salió a superficie se enteró del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York.

El cineasta se había sumergido 12 horas antes en busca de los vestigios del Titanic, asunto que reflexionó en su documental “Ghost of the Abyss”, donde mencionó que mientras la historia se escribía en el presente ellos buceaban en busca del pasado.

De acuerdo con el Washington Post, James Cameron se sumergió en las profundidades del océano por lo menos 70 ocasiones, de las cuales 33 fueron en busca de los vestigios del Titanic, tal como hicieran los cinco pasajeros del sumergible Titán que están actualmente extraviados en el océano Atlántico, y cuya búsqueda continúa.

De acuerdo con lo revelado por el youtuber Alan Estrada, en una entrevista con Yordi Rosado respecto a “Titán”, sumergible que abordó en 2022, James Cameron habría quedado una vez atorado por una corriente del océano en contra de la proa del Titanic durante una de las exploraciones.

El youtuber, mejor conocido como “Alan x el Mundo” contó que una de las personas que viajaba con él en el barco que los condujo hasta el sumergible le narró la experiencia del cineasta.