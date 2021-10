El actor estadounidense Jamie Foxx plasmó las lecciones de la paternidad en su nuevo libro “Act Like You Got Some Sense: And Other Things My Daughters Taught Me” (Actúa como si tuvieras sentido: y otras cosas que me enseñaron mis hijas).

El actor de 53 años se comprometió a escribir sobren los momentos en los que acertó y los que no acertó mientras criaba a sus hijas Corinne, de 27 años, y Anelise, de 13 años.

“Mi voz es exactamente como quiero hablar. No tiene conservantes. Estoy realmente orgulloso de eso”, dijo Foxx.

El ganador de un Oscar y un Grammy también comparte su propia historia de fondo. Fue adoptado por los padres adoptivos de su madre. No tuvo mucho contacto con sus padres biológicos de niño, pero buscó reconectarse como adulto.