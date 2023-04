El 2023 es un gran año para Jamie Lee Curtis. Después de recibir su primera estatuilla en los premios Oscar en la categoría a Mejor actriz de reparto, por su trabajo en el film Everything Everywhere All at Once , la actriz no duda en compartir su gran momento profesional y personal con su familia, especialmente con su hija Ruby. A ella le dedicó un texto muy emotivo, en un día muy importante.

En el marco del Día de la Visibilidad Transgénero, Jamie Lee Curtis compartió en su Instagram una foto con su hija Ruby, y escribió: “El amor es el amor. El amor de una madre no sabe de juicios. Como madre, me solidarizo por completo con mis hijas a medida que avanzan por el universo como ellas mismas, y siendo auténticas con sus propios cuerpos, mentes e ideas. Y en este día de la visibilidad trans, mi hija y yo somos visibles”. El posteo rápidamente superó los 400 mil me gusta, y fueron muchísimos los mensajes de

La historia de Ruby

A mediados del 2021, y en el marco de una emotiva y sincera entrevista, Jamie Lee Curtis reveló que su hija menor era transgénero y que se sentía muy orgullosa de ella. La actriz, de 62 años, se animó a romper las puertas de su intimidad para enviar un mensaje de apoyo a su heredera y contarle al mundo cómo transitó el proceso junto al resto de sus seres queridos.

La actriz definió su vida como una “constante metamorfosis” y contó que Ruby, de 25 años en ese momento, trabajaba como editora de videojuegos mientras que su hija mayor, Annie, de 34 años por aquel entonces, estaba casada y se desempeñaba como profesora de danza.

Si bien todavía no tiene nietos, la actriz espera que alguna de sus hijas pronto la convierta en abuela. “Todavía no llegaron, pero espero que lo hagan”, afirmó con esperanza. Durante la entrevista, Lee Curtis también habló sobre su esposo, y aseguró que él hace que cualquier lugar que habiten se convierta en hogar. “Me siento segura cuando entro con el auto y veo que él está en casa”, explicó. “Eso es lo que logró un matrimonio largo. Es la seguridad de saber que su auto está en el garage y que no estoy sola”.

La pareja, que se casó en 1984, suele mantener su vida privada alejada de los medios. Sin embargo, ella rompió ese hermetismo cuando celebró sus 36 años de casada, momento en el que publicó en las redes sociales una foto de ambos.

“Una de las relaciones más largas que he tenido, en donde busco confort, contacto y conexión, es la que mantengo con Chris. Hoy se cumplen 36 años del día en que nos casamos. Mi mano en la suya. Antes y ahora. Conectados a través de nuestros hijos, nuestra familia y nuestros amigos, todo eso se convirtió en los eslabones de nuestra cadena emocional humana que nos ha visto a cada uno de nosotros a través del triunfo y la tragedia”, escribió en aquella oportunidad.