Llegó el nuevo año y con ello el conteo regresivo para que la cantante puertorriqueña Janina se convierta en madre.

La primera ganadora del reality show de canto, Objetivo Fama publicó en sus redes sociales una imagen mostrando su barriguita de embarazo.

“Ready for 2022!!!! Bring it on Baby”, lee el calce de la foto.

El pasado mes de noviembre, Janina, quien vive en Los Ángeles junto a su esposo, el actor brasileño Tiago Riani con quien se casó en 2012, anunció también en las redes que estaba embarazada de su primer hijo.

“Hemos estado ocupados… Creciendo, aprendiendo y AMANDO!!! Y así… somos tres. La familia se expande y nuestro corazón también!!!”, leía la publicación.