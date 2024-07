Jay Wheeler realizó el segundo concierto en República Dominicana de su “Trappii tour” y el último antes que nazca su bebé, Aiunii, pues se tomará una pausa estar con su esposa Zhamira Zambrano, quien tiene ocho meses de embarazo.

Al artista lo sorprendieron en el escenario con un pastel para celebrarle el Día del Padre y aprovechó para pedir consejos de crianza.

“Tienen que darme par de clases porque yo voy a ser nuevo en esto. Yo lo único que sé cómo lo voy a gozar si comprarle todo lo que ella quiera o no hacerlo. Yo voy a ir experimentando con Dios, así ustedes que son padres enséñenme”, dijo el cantante mientras felicitaba a los padres en su día.

PUBLICIDAD

El cantante puertorriqueño se presentó en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, ante un público que lo esperaba el viernes 26 de julio, la función que fue pospuesta para este domingo debido a que el Jay estaba hospitalizado y su médico le impidió viajar.

José Ángel López Martínez, nombre de pila, se disculpó con el público por no poder presentarse en la primera función.

“Ustedes fueron la primera función que se vendió y no pude venir, así que quiero pedirles disculpas personalmente porque yo no controlo mi salud porque si yo hubiera venido estando enfermo, les hubiera dado un show bien porquería y yo no le puedo dar porquería a ustedes porque se merecen lo mejor”, se disculpó.

El show dio inicio a las 9:13 de la noche con un público eufórico que lo esperaba para corear todos los éxitos del cantante.

Con un grupo de bailarines y una escenografía que simula la historia del jefe de una organización criminal que se ve emocionalmente implicado con una de las detectives encargadas de investigar su caso, Jay interpretó temas como “Throwback”, “Historia”, “Duele”, “Se reveló”, entre otras.

El boricua se hizo acompañar del artista dominicano Chris Lebrón, para interpretar juntos el tema “Desde mis ojos remix”, el cual fue coreado a todo pulmón por los presentes y ovacionaron a Chris.