El cantante puertorriqueño Jay Wheeler le envió un mensaje a las personas que lo critican por nombrar a su hija Aiunii.

Jay explicó que Aiunii significa “mis ojos” en árabe y decidieron ponerle así porque su esposa Zhamira Zambrano es de origen árabe venezolano.

“La razón por la cual me puse Aiunii y los ojos de mis esposa aquí (su tatuaje en la mano) es por eso porque Aiunii significa mis ojos y a nosotros nos encanta ese nombre”, dijo el cantante en su podcast “Random chat”.

“Tú no vives conmigo, tú no le vas a comprar leche, tú no vas a comprar pampers, nada. Tú vas a saber lo que yo te deje saber en las redes sociales. Qué quiere decir eso que a ti no te debe de importar como yo le ponga a nuestra hija, no debe importarte. Si te gusta bien y si no, normal”, dijo.

Desde que el intérprete de “Lugar seguro” y su esposa dieron a conocer el nombre de su pequeña, que está próximo a nacer, han recibido crticicas en las redes sociales.

Hace unas semanas Jay se tatuó el nombre de la criatura y el ojo de su esposa, con la frase “El tiempo de Dios es perfecto” y un símbolo. Todos en el dorso de la mano izquierda.