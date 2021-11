Nada como un paseo por las góndolas de Venecia para que el romance vuelva a florecer. Tal parece es el pensamiento del cantante Jencarlos Canela y de la exreina de belleza y coach de vida, Danna Hernández, quienes están disfrutando de una reconciliación por la ciudad italiana.

Un vídeo colgado en el Instagram del artista reveló que se encuentran juntos de nuevo tras haber anunciado su separación el pasado septiembre.

“Hay amores que se olvidan con el tiempo y están los amores quye con el tiempo solo crecen más y más”, es uno de los mensajes que acompaña una de las múltiples historias compartidas por el también actor.

Seguido, en la misma publicación, agregó: “El amor tiene el poder de tranformarse, no tiene la necesidad de explicarse. Somos dos seres humanos en proceso e imperfectos, pero comprometidos con nuestras mejores versiones. Tu presencia es uno de los regalos más bonitos e importantes que me ha dado la vida”.

La pareja disfruta de una visita a Italia.

Danna Hernández, aunque también ha publicado múltiples fotografías e historias durante el viaje, aún no ha colgado alguna que se deje ver con su pareja.

El pasado septiembre fue ella quien primero dio a conocer la que, públicamente, fue la segunda separación entre ellos.

“No fue perfecto, pero fue real. Las relaciones que tenemos en nuestra vida impactan significativamente quienes somos y en que nos convertimos. Nos refleja directamente lo que somos, lo que rechazamos y lo que necesita atención dentro de nosotros. Nuestras relaciones son la oportunidad más grande para analizarnos y mirar hacia adentro, son una oportunidad para aprender y expandir nuestros horizontes. Luego de tres años y cuatro meses Jen y yo continuamos nuestros caminos por separados. Aunque no es fácil compartir este tipo de situación porque es una situación personal, íntima y vulnerable… está no será la excepción donde me enfoco en lo positivo de cada experiencia. Me guardo los momentos llenos de mágia, las risas, los llantos y todas las lecciones aprendidas. Siempre le desearé a Jen lo mejor y todo el éxito del mundo en todas las cosas que se proponga”, fue parte del mensaje que divulgó entonces.