Continúan los anuncios de embarazos de celebridades. Además de Kylie Jenner, la actriz Jennifer Lawrence también se encontraría en la dulce espera, a sus 31 años, según reveló la revista People.

El medio señala que el mismo representante de la ganadora del Oscar confirmó que la actriz y su esposo, Cooke Maroney, esperan a su primer hijo a casi dos años de haber contraído matrimonio.

Aunque hasta el momento no se ha revelado el sexo del bebé, todo indica que la estrella de las películas The Hunger Games no planea llevar su gestación lejos de los reflectores, pues recientemente fue captada paseando por la ciudad de Nueva York.

La estrella de Hollywood y su pareja fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2018. Ambos decidieron comprometerse en febrero del 2019 y en octubre de ese mismo año se casaron.

Jennifer Lawrence is pregnant !!! pic.twitter.com/sjQIOVPS20 — Jennifer Lawrence Updates (@JenniferUpdates) September 9, 2021

La ceremonia se llevó a cabo en la lujosa finca Belcourt of Newport, una mansión en Newport que fue diseñada en 1894 por el arquitecto estadounidense Richard Morris Hunt. La boda contó con una recepción para 150 invitados, entre ellos varios famosos como Adele, Amy Schumer, Kris Jenner y Emma Stone.