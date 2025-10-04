A sus 56 años, Jennifer López continúa demostrando que el cuidado de la piel es una prioridad.

El pasado miércoles 1 de octubre, la artista compartió en su cuenta de Instagram un video donde revela su rutina diaria con productos de su marca JLo Beauty, en celebración del Día Internacional de la Música.

En el clip, López aparece sin maquillaje, bailando al ritmo de su tema “Birthday”, mientras aplica tres de sus productos estrella: el suero iluminador That JLo Glow, la crema hidratante That Blockbuster y la crema para ojos That Fresh Take.

La cantante no desperdicia ni una gota: el exceso de crema lo extiende sobre sus hombros, manos, líneas de expresión y entrecejo, logrando un brillo notable al finalizar su rutina de tres pasos.

“Prepararse siempre merece un poco de ritmo. ¡Y nunca has visto a nadie hacerlo de esta manera!”, se lee en el calce de la foto de la publicación, que forma parte de una campaña para promover su línea de belleza.

Este video llega semanas después de que algunos usuarios cuestionaran en redes sociales si Lopez realmente utilizaba sus propios productos durante el verano. En respuesta, la artista publicó el pasado 20 de julio otro video desde su baño:

“¿Usas esto todos los días o solo cuando las cámaras están encendidas?”, leyó de un comentario. Su respuesta fue clara y con una sonrisa: “Estoy en mi baño ahora mismo... Lo uso todos los días”.

También respondió a quienes consideran su línea demasiado costosa:

“Lo entiendo. Tu piel es algo que muestras todos los días. Si hay un pequeño derroche que vale la pena, creo que debería ser en el cuidado de la piel”.

JLo Beauty fue lanzada oficialmente en diciembre de 2020. En una entrevista con la revista PEOPLE, Lopez reveló que el proyecto estuvo gestándose por más de dos décadas:

“Dondequiera que iba, la gente siempre me preguntaba sobre mi piel. Y a medida que fui madurando, las preguntas fueron más frecuentes. Me di cuenta de que era casi una obligación compartirlo”, explicó.

La estrella se prepara también para el estreno de su nueva película, Kiss of the Spider Woman, que llegará a los cines el próximo 10 de octubre.