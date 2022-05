A pesar de tener una extensa carrera como actriz, Jennifer López nunca ha sido nominado a los Premios Oscar y sus esperanzas por finalmente obtener una nominación a ese galardón tomaron fuerzas en el 2020 cuando algunos entendía que podría lograrlo por su papel de “stripper” en la película “’Hustlers”.

Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció cuando no recibió tal nominación a Mejor Actriz de Reparto en la premiación del mencionado año.

En esa edición, Laura Dern, Kathy Bates, Scarlett Johansson, Florence Pugh y Margot Robbie fueron las cinco nominadas para llevarse la estatuilla dorada. Fue Laura Dern quien finalmente ganó el Oscar por su papel en “Marriage Story”.

PUBLICIDAD

Fue tanta la desilusión, que la actriz se derrumbó en llanto tras conocer la noticia.

Todo ese dolor quedó evidenciado en el documental de Netflix, titulado “Halftime” y que se estrenará el próximo 14 de junio.

En el tráiler que se estrenó la semana pasada, se ve a JLo sollozando en la cama después de que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas no la considerara para el premio por su antes mencionada actuación.

”Fue duro. Tenía una autoestima muy baja”, confesó López.

“Tuve que descubrir quién era yo y creer en eso y no creer en nada más”, agregó.

Las dudas sobre su capacidad para actuar

Esa noticia le cayó como un balde de agua fría a Jennifer López quien desde el inicio de su carrera ha batallado con las dudas que se generan en el medio del entretenimiento sobre su capacidad actoral.

“Todo el mundo decía: ‘Ella no puede cantar. Ella no puede bailar. Ella no puede actuar. Solo es una cara bonita o su trasero es grande’, o lo que sea que decían de mí. Empecé a pensar: ‘Sí, es cierto’, y me dolió mucho durante mucho tiempo”, reveló la también cantante en una entrevista al The New York Post en 2018.

“A pesar del dolor y la pena, seguí adelante. No podía permitirme que eso se convirtiera en lo que era”, sostuvo.