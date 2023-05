El disfrute de aprender y el interés de evolucionar a nivel profesional siempre han estado presentes en la reportera Jessica Serrano.

Le apasionan los medios de comunicación y procura ver en cada oportunidad una puerta para continuar creciendo. Sin embargo, hace mucho que existía otro campo que capturaba su atención, pero que demoró en explorar: las bienes raíces.

“Era como este sueño que siempre quería hacer, esta profesión que quería ejercer, y nunca se me había dado la oportunidad”, repasó la comunicadora, quien junto con su hermana Coralis creó la plataforma digital de acceso gratuito Area787.net, dirigida a la venta y alquiler de propiedades en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“A mi hermana y a mí siempre nos fascinó el tema de las bienes raíces. Yo podía estar horas mirando revistas, redes sociales, viendo plataformas de ventas, de alquileres de propiedades”, recordó sobre lo que representa una nueva pasión laboral. “Decía a mi hermana ‘sí, vamos a estudiar, sacar la licencia’, (pero) pasaban mil cosas y nunca lo hacíamos”.

La oportunidad de poner acción a la intención, finalmente, llegó. “Después de la pandemia, con los sube y baja de la televisión, ahí dije ‘es el momento, yo tengo que empezar a explorar otras cosas’, y me fui a estudiar bienes raíces”.

Esta nueva faceta abona a su confianza por una mayor estabilidad económica.

“La televisión me apasiona muchísimo, pero con los cambios que han ocurrido en los pasados años, no quiero que mis finanzas dependan solamente de la televisión o de una profesión. Yo quiero poner los huevos en otra canasta”, sostuvo convencida la también talento de El poder del pueblo (TeleOnce).

“Me lo estoy disfrutando”, manifestó con gran entusiasmo sobre la carrera que comenzó a ejercer el año pasado. La tarea no ha sido sencilla, pero sí plena de satisfacción.

“No ha sido fácil. Nada más el hecho de que llevó bastante tiempo crear nuestra plataforma es retante. El mercado, lo que ha estado ocurriendo con el mercado, porque esto es como un efecto dominó. Todo afecta. Subieron los precios de los materiales de construcción e inmediatamente van a subir los costos de las propiedades. Si no hay oferta, todo se va a mantener bien alto”, observó sobre la realidad económica que atraviesa Puerto Rico. “Es una profesión de educación continua, todo el tiempo, porque tienes que estar al día en lo que está ocurriendo financieramente en general”, sostuvo, y habló del apoyo de su pareja, el animador radial Rocky “The Kid”.

PUBLICIDAD

“En un momento dado le dio medio estrés cuando estaba estudiando para coger la reválida de la licencia, porque tenía la cocina llena de papeles, de anotaciones”, reveló entre risas. “Pero estaba supercontento”, dijo, y compartió que “el apartamento de Rocky es el primero que enlisté para la venta en la plataforma. Lo estoy vendiendo y está casi del otro lado”.

La flexibilidad de su tiempo para los asuntos concernientes a la crianza de Emma es otro aspecto que abraza de la profesión. “Lo llegué a pensar dos veces cuando comencé a trabajar en televisión otra vez, porque ya estaba en medio de este proceso. Una de las cosas que me ofrece la profesión de bienes raíces es que yo soy dueña de mi tiempo y lo manejo justo a mi comodidad. Pero la vena de las comunicaciones siempre va a estar ahí”.

Facilitadora del proceso

Al abundar de Area787.net, manifestó la intención de orientar sobre los procesos que conlleva comprar o alquilar propiedades, entre otros objetivos. Dentro de las alternativas en la página se provee una ventana para comunicar dudas. “Una de las cosas que queremos, que nos hace diferentes, el hecho de que es interactivo, es facilitador. La plataforma está diseñada para proveer todo tipo de información que la persona requiera. A lo mejor la persona tiene dudas en cuanto a algún proceso, cómo lo va a hacer, y la plataforma va a proveer las herramientas para eso. Más adelante se estarán añadiendo colaboradores del mercado de bienes raíces”, agregó sobre la intención de también ser un apoyo educativo.

PUBLICIDAD

“Yo lo que quiero es que la gente encuentre una plataforma donde tú puedas hacer fácil, cosas que te parecen complicadas”, reiteró.

A su vez, Area787.net, cuyo nombre se inspira en el código de área 787, está accesible para que todo agente de bienes raíces anuncie sus propiedades. “Ingresa su información a modo de registro, se suscribe a la plataforma, que es gratis, y puede de esta forma publicar sus propiedades. Está abierta a corredores independientes o bajo alguna compañía”, destacó. “Hay personas que no quieren a un corredor de por medio. De igual forma está abierta a estas personas”.

Durante la interacción con clientes, en ocasiones algunos se han mostrado sorprendidos. “Como yo soy bastante conversadora por mi trabajo como reportera, como comunicadora, la experiencia ha sido de lo más nice”, repasó complacida. “Me preguntan, por supuesto. De repente estoy enseñando una propiedad y me preguntan, ‘¿pero tú eres…?’, y yo ‘sí, yo soy, en esta vida hay que hacer de todo’ “, compartió ilusionada.

El valor de atreverse es uno de los mayores aprendizajes que ha derivado de esta jornada profesional.

“En el pasado, tal vez me he cohibido de hacer muchas cosas que me apasionaban o que siempre las soñé; y es que a veces uno se cohíbe un poquito cuando es figura pública, de lanzarse a otro reto, y con esta nueva faceta he aprendido que no me puedo limitar por nada, que yo tengo que lanzarme. La vida es muy corta y si esto es lo que yo siempre soñé, o tenía ese deseo, tengo que arriesgarme”, expresó.