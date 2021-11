La cantante Jessie J reveló que pasa por un doloroso momento de su vida tras sufrir hace unos días un aborto espontáneo.

Unas horas antes de subir al escenario para un concierto especial en Los Ángeles, el pasado 24 de noviembre, la intérprete de “Flashlight” acudió a Instagram para revelar la triste noticia.

“Ayer por la mañana me reía con un amigo y decía, ‘en serio, ¿cómo voy a terminar mi concierto en Los Ángeles mañana por la noche sin decirle a toda la audiencia que estoy embarazada?’”, escribió. “Ayer por la tarde temía la idea de pasar el concierto sin romperme...”, escribió en la publicación de Instagram que luego fue borrada.

PUBLICIDAD

También compartió que, “después de hacerme mi tercer eco y me dijeron que ya no había latidos... siento que no tengo control sobre mis emociones. Puede que me arrepienta de publicar esto. Puede que no. En realidad, no lo sé”.

Jessie J dijo que decidió compartir la noticia en las redes sociales porque se dio cuenta de que no está sola en su experiencia.

“Decidí tener un bebé por mi cuenta. Porque es todo lo que siempre quise y la vida es corta”, dijo. “Quedar embarazada fue un milagro en sí mismo y una experiencia que nunca olvidaré y sé que volveré a tener”.

Añadió que “todavía estoy en estado de shock, la tristeza es abrumadora. Pero sé que soy fuerte y sé que estaré bien. También sé que millones de mujeres en todo el mundo han sentido este dolor y mucho peor. Me siento conectada con las que conozco y con las que no”.

La británica en ese momento mencionó que a pesar de la difícil situación seguiría pisando los escenarios como tenía agendado “no porque esté evitando el dolor o el proceso, sino porque sé que cantar esta noche me ayudará”.

“He hecho 2 shows en 2 años y mi alma lo necesita. Aún más hoy”, escribió. “Sé que algunas personas pensarán que debería cancelarlo. Pero en este momento tengo claridad en una cosa. Comencé a cantar cuando era joven por alegría, para llenar mi alma y terapia de amor propio, eso nunca ha cambiado y tengo que procesar esto a mi manera”, terminó diciendo.