El reguetonero puertorriqueño Jhay Cortez encendió las redes sociales al publicar una foto en la que aparece completamente desnudo.

Su acción se debe al lanzamiento de su nuevo sencillo “Sensual bebé” y para ello decidió promocionarlo de esa manera.

En la foto aparece el cantante de espalda a la cámara y de frente a una piscina que tiebe una vista a una ciudad que no fue mencionada en la publicación.

“SENSUAL BEBE” OUT NOW!!! 10 Corazones y me viro”, escribió el artista con varios emojis de risa.

La foto ya cuenta con más de 600 mil “likes” y miles de comentarios.