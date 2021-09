El ámbito del entretenimiento suele surgir la pregunta sobre si un artista nace o se hace. Sobre ello habrá infinidad de teorías, pero para el relacionista y representante artístico Joe Bonilla la realidad es una: el artista se hace, y para lograrlo debe engavetar el orgullo y hacer del estudio parte de su estilo de vida.

“Un verdadero artista se hace y lamento informarte que nadie nace enseñado”, advierte el puertorriqueño conocido también como el “Starmaker” (hacedor de estrellas) por sus experiencias al lado de personalidades como Ricky Martin, Gloria y Emilio Estefan, Jon Secada, Adamari López, Shakira y Enrique Iglesias, entre muchas otras.

Esta cita es parte del primer capítulo o la primera de las 14 verdades que Joe Bonilla comparte para el beneficio de toda persona que aspire a ser artista en la música o en las artes escénicas, o simplemente para quien desee brillar en su profesión.

“El libro aplica para cualquier otra carrera. Puedes ser artista en cualquier rama que decidas triunfar. Puedes ser el abogado estrella de todas las cortes, puedes ser el médico estrella del bisturí, puedes ser la conductora estrella, puedes ser el piloto más premiado, pero tienes que tener unos valores, tienes que tener un concepto de hacer equipo y creo que todos tenemos que ser el eterno estudiante”, afirmó este lunes en videoconferencia desde una residencia en San Juan, donde disfruta de unos días de promoción.

El libro #JoeQuieroSerArtista comprende 235 páginas de fácil lectura, con un uso del lenguaje coloquial y muy ligado a los términos comunes del show business. El prólogo lo escribió la actriz y productora Roselyn Sánchez, quien además es uno de los talentos bajo la agencia del autor. Continúa con los agradecimientos, en los que destacan las palabras que dedica a sus progenitores por darle las herramientas para perseguir su sueño en el mundo del entretenimiento y no en la medicina, que en algún momento consideró.

Junto a los boricuas Adamari López y Chayanne, temprano en sus respectivas carreras.

“En la vida uno tiene que estar abierto a aprender, a saber un poco más de todo, porque uno no sabe por dónde es que te va a llevar el camino cuando te tienes que reinventar”, expuso. “Yo en realidad comencé como fotógrafo. Mi papá me regaló una cámara y con esa cámara me gané mis primeros pesos, porque para alcanzar el sueño que uno tiene de realizarse, yo hice el censo poblacional, trabajé en JCPenney, cortaba tickets en el cine de Campo Rico, repartía los periódicos en las farmacias de mi papá, y todo porque quería hacer texto y fotos por Joe Bonilla”, recordó.

Joe trabajó como fotógrafo, reportero, editor de revistas y un día, ya establecido en México, decidió que sería Jefe de Prensa. “Era una época de figuras de la pantalla muy, muy poderosas, Lucía Méndez, Verónica Castro, Salvador Pineda, Rogelio Guerra, y ahí estaba yo en medio de todo ese sancocho, aprovechando una gran oportunidad donde no había jefes de prensa. Ahí es donde nace el mito de Joe Bonilla el publi-relacionista y mi primer cliente fue Ricky Martin”.

Los tiempos han ido cambiando, ya no es el estereotipo de que todos tienen que ser como Brad Pitt, o como William Levy, creo que ahora con las series y con todos los proyectos que hay, es una dimensión tan grande; todos en realidad pueden ser una figura importante dentro del entretenimiento” - Joe Bonilla, representante artístico

Uno de sus recientes descubrimientos es el novel cantante Vin Ramos, quien ganó popularidad en la Isla por su participación en el programa de retos “Guerreros” (Wapa TV). “Ese chico va a llegar lejos, muy, muy lejos”, apostó.

En esa búsqueda de encontrar un espacio en el ambiente artístico hay un error que los talentos emergentes deben conocer, según el experto en esa lides: “Confundir el ego y la autoestima”.

“Tienes que estudiar para que de verdad puedas aspirar a ser el mejor o la mejor, y creo que lo más difícil es que hagan su primera canción y crean que ya están en los cuernos de la luna, o que hagan su primera serie y sientan que son Ismael Cruz Córdova. El camino hacia los sueños, cuesta mucho, mucho trabajo”, puntualizó, quien es usuario de las redes sociales como plataforma de trabajo, e igual insta a sus talentos a utilizarlas dentro de una estructura que los lleve “a crecer”.

#JoeQuieroSerArtista es el primero de al menos una serie de tres que ya comenzó a delinear el otrora escritor/editor de revistas como Imagen, Caras, TVyNovelas y Elle. El segundo será un manuel de música y el tercero, uno “divertido”. A la par, cocina una serie “sobre divas”, de la que solo suelta una carcajada y se reserva los detalles.

El autor tendrá una firma de autógrafos este miércoles, entre 6:00 y 7:30 p.m., en The Bookmark en Santurce, que es uno de los puestos de venta, al igual que las farmacias Walgreens y CVS.