El reconocido cantante Joe Jonas y la “influencer” puertorriqueña Tatiana Gabriela pusieron fin a su romance luego de un año de relación. La información trascendió a través de Us Weekly y del portal de farándula TMZ.

Entre las posibles razones para la separación figura una agenda de trabajo cargada para el integrante de la reconocida banda Jonas Brothers, lo que influyó en el distanciamiento, según declaró una fuente a TMZ.

La revista digital Us Weekly publicó que una fuente cercana reveló que “se divertían mucho juntos y hacían muy buena pareja, por lo que sus amigos aún tienen la esperanza de que logren solucionar sus diferencias. Pero, por ahora, simplemente tienen estilos de vida distintos”.

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El artista compartía de vez en cuando en sus redes sociales y su canal de YouTube experiencias juntos. Una de esas fue en abril de este año, cuando visitó Puerto Rico y expresó lo fascinado que se sentía como turista. En ese entonces, compartió visuales interactuando con Tatiana en Piñones, en El Yunque y en el Viejo San Juan, entre otros destinos turísticos.

Joe Jonas había visitado la Isla previamente por compromisos de trabajo y para la celebración de su cumpleaños número 18. Dentro de la experiencia profesional de Tatiana Gabriela se incluye su participación en el video “Baile inolvidable” del astro urbano Bad Bunny.

Joe Jonas y sus hermanos, Nick y Kevin, mantienen una agenda completa hasta finales de año con su gira “Burning Up Tour All Over Again”. El artista, además, es padre de las pequeñas Willa y Delphine, fruto de su matrimonio con la actriz Sophie Turner, de quien se divorció en 2023.