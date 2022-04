( The Associated Press )

Drogas, abuso e infidelidades se presentaron en el juicio entre el actor Johnny Depp y su exesposa Amber Heard, que se catalogó como una de las querellas más mediáticas del espectáculo. La disputa se revivió después de que ella publicó un artículo en The Washington Post en el que se definió como una superviviente de violencia doméstica, tras haberse divorciado del actor, por lo que él la demandó por el delito de difamación, ya que asegura que perdió trabajos por estos señalamientos, cuando -según su versión- ella habría sido la perpetradora, es decir, quien lo violentaba físicamente.

Entre las pruebas a las que Johnny recurrió están las supuestas infidelidades que la actriz de Aquaman tuvo con el magnate director de Tesla, Elon Musk, y el actor James Franco. Además, en 2020 salió a la luz la sospecha de que Heard hizo un trío sexual con Musk y la modelo británica Cara Delevingne en el penthouse de Depp.

Fue Josh Drew, vecino de Depp y exesposo de la mejor amiga de Amber, Rocky Pennington, quien declaró que sí existía una relación entre el magnate, la modelo y la actriz. Además el portal DailyMail.com obtuvo unas imágenes en las que se ve a una mujer muy parecida a Cara subiendo por el ascensor del piso de Depp, el mismo en el que se vio a Musk y Heard abrazados.

La jefa de consejería del edificio, llamada Trinity Corrine Esparza dijo que sí había visto a los tres involucrados juntos en el lugar, lo hizo en una declaración de 2017. “Los vi subir y bajar por el ascensor una y otra vez”, afirmó. “Cara subía y bajaba y luego Elon y Amber subían y bajaban”, agregó Esparza.

Al respecto, el manager de Delevingne prefirió guardar silencio, mientras que en 2019 una fuente cercana a Musk desestimó los señalamientos hacia el programador y calificó la historia como “una tontería, una telenovela”, y se negó a hablar más del tema al igual que el magnate dueño de Tesla.

Se hablaba de la posibilidad de que Cara fuera llamada a testificar, pero ahora que el juicio se renovó tras la pandemia la modelo no fue citada, como sí lo fue el actor James Franco, de Spider-Man. Además, Johny solicitó que se tomen como pruebas las conversaciones entre su exesposa y Musk, específicamente tras su divorcio de la actriz en mayo del 2016.

Durante este tiempo, ambos presentaron testigos y pruebas de la violencia física de la que los dos argumentan haber sido víctimas durante su relación, que duró 15 meses. “La Sra. Heard no es víctima de abuso doméstico; ella es la perpetradora. Me golpeó, me dio puñetazos y me dio una patada. También arrojó objetos repetidamente y con frecuencia a mi cuerpo y a mi cabeza”, declaró el intérprete de Piratas del Caribe.

Los comprometedores mensajes que Johnny Depp le mandaba a su enfermera

Debbie Lloyd fue testigo en el litigio que se lleva adelante entre el actor y su exesposa, Amber Heard, y presentó varios chats que mantuvo con el artista mientras lo atendió.

Los mensajes de texto que Depp le envió a la enfermera fueron presentados como prueba en la causa. Según se puede leer en uno de los chats, el actor debió disculparse con la enfermera por sus textos subidos de tono, después de que él se negara a verla, o a cualquier otra persona de su entorno ese mismo día. “Hola, cariño, lamento mucho lo de hoy. Pensé que eras Stephen a quien no quiero ver particularmente por su pérdida de lealtad y su pérdida de memoria”, decía parte del contenido que se presentó en el juicio. “Él intentó todo para fastidiarme, así como viajar con mi esposa. También irrumpe en mi maldita casa, como si fuera la maldita Grand Central Station”, agregaba y continuaba con una disculpa: “Lo siento mucho si te molesté”.

Luego, se pudo ver que el actor no solo se disculpaba con la enfermera por su comportamiento, sino también le pedía medicación de manera inapropiada. “Si querés podés darme un poco de morfina para ver si mi lengua y mi p… se tocan. Todo mi amor, J.”, indicaba uno de los chats expuestos en la corte.