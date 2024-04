Jon Bon Jovi tomaría una importante decisión si es que no logra recuperarse de la operación a la que se sometió hace casi dos años por un problema en sus cuerdas vocales. Y es que dicha situación sigue amenazando con truncar de manera definitiva su carrera. A poco tiempo del lanzamiento de su último disco, “Forever” el artista podría ponerle fin a sus más de 30 años de trayectoria en la industria musical porque está pensando en el retiro definitivo de los escenarios.

Esto porque el intérprete de “It’s my life” se sometió a una delicada intervención de las cuerdas vocales para tratar una lesión. Sin embargo, desde entonces su voz se ha visto afectada, razón por la cual no ha realizado una gira para promocionar su álbum. El músico explicó que una de sus cuerdas vocales se estaba “atrofiando”.

“Una de mis cuerdas era gruesa como un pulgar, y la otra, como un meñique. Así que la más fuerte empujaba a la débil a un lado y yo no cantaba bien”, reveló hace dos meses en una rueda de prensa en la que presentaba su nueva serie llamada “Thank You, Good Night” (“Gracias, buenas noches: la historia de Bon Jovi”). “Entonces, me estaban quitando la posibilidad de poder seguir con mi oficio”, indicó. Luego, el músico recordó que mientras navegaba en la incertidumbre, afortunadamente le presentaron a un cirujano que utilizó “un implante de última generación” para reconstruir la cuerda. Sin embargo, la recuperación no fue rápida ni sencilla. De hecho, la situación parece estar complicándose. El artista no ha presentado ninguna mejoría y, ahora, se ha planteado la posibilidad de abandonar los escenarios, si sus habilidades vocales no regresan.

El cantante de 62 años fue entrevistado para el diario “The Sunday Times” y, aunque reconoció que no ha sido fácil para él, explicó que no hay marcha atrás: “Esta es la primera vez que digo esto. Si no puedo ser el tipo que alguna vez fui (vocalmente hablando), entonces se acabó (su carrera)”. Sin embargo, Jon también aclaró que está haciendo todo lo que está en sus manos para continuar con su carrera. Incluso, está asistiendo a terapia todos los días, pero está consciente de que actuar por dos horas seguidas ante miles de personas requiere un esfuerzo muy grande que no sabe si pueda cumplir. “Quiero actuar durante dos horas y media cada noche, cuatro noches a la semana, y sé lo bueno que puedo ser. Así que, si no puedo ser ese tipo... pongámoslo de esta manera, no necesito ser nunca el ‘Elvis gordo’ (‘the fat Elvis’)”.

Pese a sus dificultades, Jon posee una de las trayectorias más impresionantes en el mundo del rock, junto a su banda ha hecho exitosos temas como “Livin’ on prayer”, “Always” y “I’ll be there for you”, solo por mencionar algunos. Cabe mencionar que el artista, hablará sobre intervención quirúrgica en la serie documental “Thank You, Good Night” (“Gracias, buenas noches: la historia de Bon Jovi”). Pero la producción de cuatro partes también narra los 40 años de carrera de la agrupación de rock liderada por Bon Jovi, y según consigna el medio The Hollywood Reporter, se estrenará en EE.UU en la plataforma Hulu el próximo 26 de abril y durante el año, se lanzará en Star + en América Latina y a nivel internacional en Disney +.