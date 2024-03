Para la radio puertorriqueña, él llegó “empujao”. Para el estudio de televisión llegó del mismo modo. Y cuando vio la llegada de las plataformas digitales, ahí no se dejó empujar pensando que acceder a ese mundo le iba costar su libertad de movimiento y tiempo, dos elementos que valora mucho desde su intimidad.

Pero los años pasan y la evolución, más que pertinente, se convierte en una necesidad.

Jorge Rivera Nieves se reintegra a las redes sociales y llega para mostrar su “lado bonito” con un público nuevo con el que desea conectar, aprender y compartir sus conocimientos tras más de 47 años de experiencia como periodista.

El reportero ancla de “Telenoticias” (Telemundo) habló sobre esta nueva etapa de su presencia digital que surge del interés de continuar su crecimiento como profesional de las comunicaciones y figura pública a los 73 años de edad, reinterpretando aquella famosa declaración que emitió durante el Verano del 2019: “el contenido intenso acaba de comenzar”.

“La idea es poderme conectar con ese sector joven y que podamos hacer un intercambio. Yo me nutro, yo me actualizo, y en la medida que pueda aportar, respecto a principios éticos, valores e integridad, digo que qué mejor modo de hacerlo, porque actualmente los niños nacen con un teléfono celular, ya eso viene en su ADN”, expresó el periodista en entrevista con Primera Hora durante un ameno almuerzo.

¿A qué se refiere con “contenido intenso”? El veterano periodista explicó que la nueva encomienda persigue retomar la filosofía de “100 por 35″, un proyecto que realizó hace más de 13 años con el productor Rubén Roman en colaboración con la Universidad del Sagrado Corazón, en el que compartía historias de interés humano con un enfoque positivo al público general.

“En los medios en general no existe un equilibrio adecuado entre la información positiva y negativa. Si analizamos a ‘grosso modo’, quizás el 70% del contenido tiene que ver con sucesos de violencia, y me han dicho, ‘Jorge, esa es la realidad’, y yo sostengo que ‘de acuerdo, es parte de la realidad, no la totalidad’. Como esa es parte de la realidad y viene siendo la parte negativa, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a seguir promoviendo o vamos a hacer un esfuerzo genuino para cambiar las cosas? Ahí es que veo la gran oportunidad de comenzar con mis aportaciones”, expresó el riopedrense, asegurando que historias enfocadas desde la cultura, la música, hasta política, formarán parte de su futuro repertorio.

Rivera Nieves también manifestó que su llegada al universo digital se dio con la ayuda de sus hijas, Grenda y Mónica Rivera, días después del momento que vivió el pasado 25 de julio de 2019, fecha en que el entonces gobernador Ricardo Rosselló anunció su renuncia tras semanas de protestas masivas en el Viejo San Juan.

Sin embargo, el hombre ancla de Telemundo Puerto Rico aseguró que no le prestó atención a esos perfiles dado que no le encontraba alguna finalidad.”Yo me encontraba en un proceso de negación y procuro siempre maximizar mi tiempo. Duermo un promedio cuatro horas al día y por ahí arranco, sigo con diferentes actividades y trabajo en el canal”, dijo.

No obstante, su afán por seguir ampliando su visión de mundo creció, por lo que decidió darle una segunda oportunidad. “Ahora he cobrado conciencia plena de la importancia que tienen las redes y como todo medio, siempre le busco el lado positivo, y entiendo que es un plataforma a la cual, aparte de mi función en el canal, pues puedo llegar a sectores de la población que, tal vez, a través del noticiario no llego”, indicó.

¿Habrá retiro?

Ahora bien, ¿esta entrada de lleno a las redes sociales significará que esté pensando en su retiro de la televisión pronto? Rivera Nieves, sin pereza ni tapujos, respondió.

“Yo me voy a retirar el día que me muera. Yo seguiré trabajando cuando me jubile de Telemundo, yo no voy a ir para casa para que la mujer esté encima de mí con garambetas y cosas”, dijo el comunicador entre risas.

Sin embargo, en cuanto a la jubilación, el conocido reportero manifestó que ya empezó el proceso de “aproximación y aterrizaje”; es decir, que ya se encuentra realizando ajustes para realizar esta transición, pero aclaró que, “no será en el futuro inmediato”.

“Vamos a comparar esto con un avión: cuando va despegando hace el mayor esfuerzo hasta que alcanza altura y llega a la velocidad crucero. ¿Qué pasa si ese avión que está allá arriba, a 35 mil pies, dice que va a aterrizar ahora, de golpe y porrazo? Yo no puedo irme de hoy pa’ mañana, yo estoy haciendo mis ajustes para, según los hice para entrar al mundo del trabajo, digamos, la transición para cuando me jubile. Pero hay un proceso, porque no quiero estrellarme”, destacó.

Por consiguiente, este nuevo momento en las redes sociales le servirá como una terapia para ejercitar el cerebro.

“La ventaja del conocimiento es que no ocupa espacio. Pues, en ese contexto, me mantengo tratando de aprender algo todos los días”, indicó, al tiempo que exhortó a su generación a que nunca es tarde para explorar este universo.