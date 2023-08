El cantante español José Luis Perales tuvo que recurrir a las redes sociales para desmentir los rumores de que había muerto hoy en Madrid.

El músico de 78 años, que se encuentra de vacaciones en Londres con su esposa e hijos, dejó saber en un vídeo que está “más feliz que nunca” y agradeció a las personas que se preocuparon y trataron de contactarlo al conocer la falsa noticia.

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

“Hola amigos. Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya nos estamos a punto de marcharnos y de repente nos encontramos que alguien, pues muy mala idea pues ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos y gracias a todos que han intentado saber si era verdad esta cosa... que estamos muy bien, se acabó”, manifestó el intérprete de “¿Y cómo es él?”.