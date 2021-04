El animador e influencer Joshua Reyes Muñoz, conocido popularmente como “Joshua Pauta”, sufrió un accidente en el gimnasio durante un fogueo de boxeo.

El intérprete del personaje “La Pauti” tiene el brazo izquierdo dislocado, por lo que tuvo que ser atendido de emergencia en el Dr. Phillips Hospital en Orlando, Florida, donde lo inmovilizaron hasta nuevo aviso.

Joshua Pauta tendrá mañana, viernes, una cita con el ortopeda para, de acuerdo con el diagnóstico, someterlo a una operación o darle tratamiento con terapias físicas, u ambas recomendaciones.

“Son gajes del oficio. Me sentía súper bien y creo que me esmandé con la fuerza, pero pa’lante. Esto se sana y seguimos entrenando. ¡Yo no me quito!”, dijo el también intérprete del tema Envidiosas, que grabó en un “featuring” con Marko x Las Cardashians.

El reconocido influencer informó que la controversial pelea de boxeo con Gallo The Producer está aún en negociaciones.

El artista destacó que todos sus compromisos profesionales continúan confirmados, excepto lo relacionado con el boxeo.

Cabe señalar que Envidiosas es el primer sencillo de un nuevo proyecto de las compañías Not Guilty Entertainment y Solo Fuego Music Group llamado “Los inFLOWencers”, donde celebridades influyentes expresan temas cotidianos de manera jocosa musicalmente, de la mano de Joshua Pauta.