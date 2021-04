Jovani Vázquez se convirtió en papá de un varoncito, fruto de su relación con la joven Desiré Janice.

Tal y como ha ocurrido con todo el proceso del embarazo, Jovani compartió con sus seguidores en redes sociales la feliz noticia.

“Abostezando en sala de espera nursery esperando a ser entregado a sus papás (pesando 7libras) Nació abril/13/2021, 8:32pm, Les amo. (MI HIJO). la mamá esta en recuperación fue cesárea. Debe de estar 72horas en HOSPITAL. Gracias doctores enfermeros Etc. *Excelente trabajo en equipo. Hospital (area metro) #PR. Si mi amor nuestro hijo. Its a boyBby Its here !”, publicó en su cuenta de Instagram junto con una foto del pequeño.

En agosto del año pasado, el intérprete anunció que esperaba un bebé con su compañera.

“Bueno, bueno, bueno, aquí la prueba de embarazo. Nosotros hemos decidido recoger esta prueba de sangre de prueba de embarazo de laboratorio para verificar si lo que dio positivo en Walgreens y CVS, los aparatos de plástico, por solamente orín, pues es verdad”, dijo en un vídeo que publicó el también comediante en su cuenta de Instagram.