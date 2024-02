Lo has cantado normal, a grito pelao, bajito, a escondidas -por eso de que no te juzguen-, en el carro, en el baño, mientras limpias, al momento que te vas a dormir o cuando realmente tienes el antojo de una taza de ese conocido elíxir.

Ese coro de “hazme café, quiero café, dame café” de Jovani Vázquez llegó para quedarse en la mente de muchos luego de explotar en el espectáculo que realizó en la tarima de Plaza de Armas para las recientes Fiestas de la Calle San Sebastián.

Sin embargo, un video de ese espectáculo publicado el pasado 20 de enero convirtió este “jingle” en un fenómeno. Cantantes como Jay Wheeler, De la Ghetto, Arcángel, Divino, se encontraban entre los boricuas que tenían la canción pegá. La estrella española Rosalía revolcó las redes cuando reconoció que también se obsesionó con el estribillo en un mensaje de voz por WhatsApp. Y Manuel Turizo lo llevó a la reciente edición del Festival de Viña del Mar en Chile.

PUBLICIDAD

Jiovani reconoció a Primera Hora que tras la atención que recibe de nuevo por este tema, ahora se encuentra en el momento más definitivo de su carrera de más de 20 años al conseguir otra manera de conectar con sus fans, llevar su “arte” hacia nuevos horizontes en distintos puntos de la Isla del Encanto y ser atractivo para el comercio local.

“Me siento feliz de que ha llegado esa oportunidad a mi vida y mi letra, una composición mía, me siento feliz del apoyo porque esto es para bendición, porque yo como, pero también comen todos en la mesa. El bizcocho es grande, no se debe ser egoísta, pues entonces coman con esta a capella”, expresó al resaltar cómo muchas personas se han trepado en la ola al lanzar mercancías alusivas a su suceso, así como músicos rindiendo homenaje al creador de los “Jovanigrams” con sus interpretaciones y “remixes”.

Cuenta que la canción "Hazme café" surgió luego de pedirles un poco de esta bebida a unos obreros de la construcción un día que no había desayunado. ( Alexis Cedeño Laboy )

Ahora bien, ¿cómo nació este pegajoso tema? Vázquez narró que la primera interpretación del “jingle” surgió al ver unos obreros dominicanos en un área de construcción en la región metropolitana con vasos de café en mano, lo que hizo percatarse que le hacía falta cafeína, y hasta alimento, en su sistema.

“Me sentía un poco mal. No había comido nada y les pregunto si me pueden dar un poco de café, ‘que yo solo quiero un poco del tuyo. No me lo compres, dame de tu café'. Se los canté y gracias a estos trabajadores lo consumí y me gustó. Mi mamá, mi papá y mis amistades siempre lo consumían, y yo dije que este era el momento de consumirlo, y lo consumo bien poco, pero me salió la letra y desde que salió ahí decidí seguirla cantando”, explicó.

PUBLICIDAD

Pero no fue hasta octubre del año pasado cuando consiguió un guiso en un negocio ubicado en Metro Office Park, en Guaynabo, donde llegó a interpretar este coro durante la despedida de un empleado.

“Yo entré (a la oficina) bailando y cantando ‘hazme café, quiero café, dame café, quiero café, yo solo quiero un poco de café’, y la gente se quedó mirándome y diciendo que ‘¿este entró a pedir café?’. Pero no, estaba cantando para una despedida. Pero la seguí cantando”, manifestó.

El sanrtucino sostuvo que “Hazme café” se convirtió en una “bendición”, porque pese a sus pasadas controversias con las autoridades y polémicas en sus relaciones íntimas, distintas empresas y comercios locales buscan de su talento para promover sus productos y servicios.

De hecho, una de las marcas que lo convenció fue Church’s Chicken Puerto Rico, quien le propuso modificar su pequeña composición musical con el productor EFKTO para crear el tema “Quiero café”, que se escucha en los nuevos anuncios del restaurante de comida rápida. Igualmente creó un estribillo particular para la marca de cilantro Yaya.

“Hay personas que quieren arrimarse, pero en el momento que tenía hambre, que estaba pasando una situación familiar, que necesitaba ayuda de un corillo de verdad para alguna mudanza, para que la familia no se separe, para que la carrera esté bien, para que mi salud esté bien, o mi soledad se acompañe de un buen compartir, pues no. Esas personas, yo he sido empleado para ellos, porque he trabajado para ellos, pero a veces piensan que te pueden retener y controlar, y uno tiene que decir no. Yo soy artista. Esta es mi carrera, mi trabajo, mi camino”, reiteró.

PUBLICIDAD

El intérprete de temas como “Quisiera ser una mosca”, “Toma mangó” y “Lagartijo, iguana, lagarto” manifestó que su enfoque nuevo será darle rienda suelta a la creatividad por el bienestar de Giovanni Vázquez, su hijo de dos años, para quien hace todo lo posible por darle un mejor futuro. Igualmente, adelantó que viene pronto con otro invento suyo, el tema “Jetski”, que ya contará con su anuncio para un negocio local, así como un corte comercial para una empresa de vehículos de motor.

“La gente decía que si ‘este está loco, vamos a reírnos’, pero la gente no entiende que yo crecí en el mundo de comerciales, que yo crecí en el mundo de shows en vivo, en el mundo del cine”, expresó el reconocido creador de contenido, que se popularizó por su canción del “King Menu” para Burger King en 2006, sus intervenciones en el programa “Idol Puerto Rico” de Wapa Televisión, y sus apuestas como solista desde el año 2009.

“Yo tengo fe en un Dios justo, yo conozco a Jesús desde los 15 años, yo sé que él hace las cosas perfectas. Todo es a su tiempo, no es cuando el hombre y la mujer digan y quieran, es cuando Dios diga y quiera, y uno se lo gana por uno mismo. Esto es hermoso, esto es peligroso, esto es difícil, pero yo aconsejo a la gente que piensen que algo es difícil y peligro a que metan mano, porque con miedo se hace, se vive, se siembra, se cosecha, se sigue hacia adelante”, manifestó.