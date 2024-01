Julia Roberts conversó con Richard Curtis, uno de sus directores en la película “Notting Hill”, durante una entrevista para British Vogue, donde la actriz reveló la razón por la que no ha aceptado una escena que implique aparecer desnuda y ha decidido mantenerse interpretando papeles aptos para toda la familia.

Al ser cuestionada por Curtis sobre si piensa en lo que representa y su responsabilidad con otras mujeres a la hora de elegir cómo comportarse en sus películas y en su vida, la artista, de 56 años, respondió: “Creo que sería más importante decir que las cosas que elijo no hacer son representativas de mí”.

“Ya sabes, no critico las decisiones de los demás, pero para mí no quitarme la ropa en una película o ser vulnerable físicamente es una elección que supongo que tomo por mí misma. Pero, en efecto, elijo no hacer algo en lugar de elegir hacer algo”, agregó.

En 2009, Roberts ya se había referido acerca de su negativa de quitarse la ropa en un filme. A Daily Mail le dijo que los guiones debían ajustarse a su rol como madre de tres hijos.

Por otro lado, la ganadora del Óscar a Mejor Actriz también contó a Vogue que casi rechazó el papel de Ana Scott en “Notting Hill” (1999) y que ha sido “una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida” (interpretar una estrella de cine).

“¡Me sentí tan incómoda! Quiero decir, hemos hablado de esto muchas veces, pero casi no acepto el papel porque me pareció... oh, me pareció muy incómodo. Ni siquiera sabía cómo interpretar a esa persona”, afirmó.