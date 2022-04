El actor y presentador Julián Gil, por medio de su abogado, Edwin Prado, presentó una demanda millonaria contra la compañía de productos naturales Carson Life y su CEO, Sonia Guzmán, por incumplimiento de contrato.

El recurso legal fue radicado por el licenciado Prado en un tribunal del sur de la Florida. Prado informó que “la señora Sonia Guzmán y la compañía Carson Life Inc. fueron debidamente emplazados”.

Según indica la demanda, Carson Life y su CEO se acercaron al artista internacional hace ocho años con la intención de utilizar su imagen en campañas publicitarias para promover los productos de la empresa.

“Nuestro representado cumplió a cabalidad como embajador de la marca Carson Life. Hizo muchísimos viajes de promoción por ciudades de Estados Unidos de América y Puerto Rico como portavoz de la línea designada al cuidado personal, pero se incumplió con el contrato establecido”, precisó el licenciado Prado.

En este sentido, el abogado aclaró que su cliente Julián Gil, “se entregó con profesionalismo a cada directriz y solicitud de promoción de la empresa Carson Life. Toca a la empresa cumplir su responsabilidad. Mi cliente propició que Carson Life se posicionara desde sus inicios como empresa líder en fomentar el bienestar general y la salud corporal con los productos que ofrecen, aportando a su prestigio y credibilidad ante el público de habla hispana”.

“Luego de ocho años de relación profesional de Julián Gil con la señora Sonia Guzmán y Carson Life, éstos incumplieron con el contrato de Julián”, insistió Prado, ex presidente del Colegio de Abogados Puertorriqueños del estado de Florida. (Former president of the Puerto Rican Bar Association of Florida).

El monto de la demanda es por $5,000,000.00; y el caso está señalado para una vista inicial el próximo 9 de junio de 2022 en el Tribunal de Miami Dade County, Florida.