Sorprendido, pero decidido a luchar nuevamente.

El actor Julián Gil manifestó su frustración al retomar la batalla para defender el mural de la bandera puertorriqueña en la fachada del restaurante La Placita, ante la nueva orden de la ciudad de Miami que dio instrucciones de quitarla, a pesar de que el año pasado se había anunciado la decisión de que podía permanecer.

“Es lamentable porque esto es una agresión más y un abuso a nuestra cultura, a nuestros derechos”, manifestó con frustración el artista a Primera Hora en entrevista telefónica desde México.

“Nos sorprendió muchísimo porque ya había logrado una sentencia a favor del caso, se había cerrado, dónde la mayoría de los comisionados de la ciudad de Miami votaron a favor”, afirmó haciendo referencia a la lucha que comenzó con la apertura del establecimiento en 2018, y a cuando el año pasado celebró victorioso tras la decisión de que el enorme mural, realizado por el artista plástico Héctor Collazo Hernández, podía permanecer.

“La verdad que no me lo explico, no entiendo. Aquí debe haber alguna agenda oculta. No se entiende”, sostuvo enfático, y compartió que el alcalde de Miami, Francis Suárez, le manifestó su apoyo.

“Me dijo que se sorprendió muchísimo porque no entiende cómo alguien de su equipo reabrió el caso. Dijo que se va a comprometer con la diáspora y la comunidad latina y puertorriqueña para apoyar que la bandera se quede”, señaló, y reflexionó sobre las repercusiones que observa en la decisión reciente.

“Me parece que siendo una ciudad multicultural como es Miami, donde nosotros demostramos que esto era una obra de arte, que se demostró también que había un apoyo impresionante de la diáspora puertorriqueña... Es muy delicado dictar una sentencia en contra de la bandera porque puede representar un precedente muy delicado”, afirmó. “Se nota que fue un acto racista en contra de nosotros, en contra de los puertorriqueños”, reiteró.

El actor también abordó sobre otros detalles relacionados con la apertura del establecimiento ubicado en la avenida Biscayne Boulevard y la calle 68 NE.

“Esto es tan delicado, con el movimiento Black Lives Matter, todo lo que está pasando con el racismo. Totalmente se ha demostrado, lo hemos demostrado con publicaciones que nosotros tenemos, donde en su momento se dijo que ellos no querían que se pudiera abrir un restaurante puertorriqueño en el área porque eso hacía que llegara mucha gente con la piel de color marrón. Eso es un acto racista”, lamentó, y repasó los esfuerzos que conllevó la lucha.

“Tuvimos una guerra increíble donde se gastó mucho dinero, se gastó mucho tiempo, mucha energía, y venir ahora de vuelta sin ningún tipo de motivo, sin ningún tipo de razón a tratar de borrar la bandera. Yo creo que es algo totalmente absurdo”, resaltó sobre la directriz de “removerla” porque “supuestamente viola los códigos del área”.

“El mismo distrito fue el que nos da el permiso. Yo no pinté la bandera ahí porque me dio la gana, porque fue un capricho de Julián. Yo fui y seguí los protocolos que tenía que seguir. Pedí todos los permisos y los permisos fueron aprobados. Los quisieron revocar y en el juicio se probó que nosotros tenemos todo el derecho de tener la bandera ahí, y ahora lo vuelven abrir”. El actor, además, quien inició el movimiento #noborresmibandera, invitó a votar a través de Change.org/noborresmibandera para apoyar la causa.

“Ya los abogados se están comunicando. Mediáticamente voy a hacer todo lo posible por alzar la voz porque la verdad ya no es un tema del restaurante, de que si la comida es rica o no, ya es un tema totalmente diferente. Yo soy representante de esa bandera. Represento a los puertorriqueños y tenemos que defenderla”.

Con más proyectos en agenda

Julián Gil compartió sus expresiones con Primera Hora en medio de una pausa durante las grabaciones de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, donde le da vida a “Carlos Iturbide”.

“Mi personaje es un empresario exitoso de México, dedicado al industria de la moda y del calzado. Es un ser muy estructurado, un gran negociante que todo el éxito que tiene en su carrera empresarial es lo que busca que pueda tener en su casa”, dijo sobre la producción de Juan Osorio que, según adelantó, estrena el próximo 22 de febrero.

“En el caso de mi personaje, tiene fracturada totalmente su relación con su hijo y trata de poder establecer esta relación”, compartió el actor, quien en enero 27 compartió un mensaje para su hijo Matías como motivo de su cumpleaños.

“El nene ya cumplió 4 añitos y sigo yo sin poder establecer la relación paterno-filial. Son decisiones de la mamá”, dijo haciendo referencia a la actriz venezolana Marjorie de Sousa.

“Ahora lo que toca es esperar, que el tiempo de alguna manera haga su trabajo, porque ya nos dimos cuenta de que ni legalmente, ni de parte de la mamá, se está pudiendo lograr nada”, lamentó.

“Me siento mal, frustrado, triste, impotente, pero es parte que de lo que me ha tocado vivir y hay que salir adelante”, manifestó con cierta resignación, aunque aclaró que no se dará por vencido en su lucha.

“Hice y seguiré haciendo todo lo que esté en mis manos. La gente vio la lucha que se hizo, que se movió cielo y tierra, pero cuando no se puede, no se puede”.

Muy enamorado

Por otro lado, celebra la etapa que vive en su relación con la periodista mexicana Valeria Marin.

“Antes de ayer (miércoles) cumplimos un año de relación”, dijo con entusiasmo. “La verdad que muy contento. Me siento sumamente afortunado, contento, feliz de haberla encontrado. Creo que es una mujer que ha llegado a mi vida en un momento muy importante y a dar muchísima alegría”, destacó el actor, quien recientemente enfrentó el COVID-19.

“Me siento mucho mejor. Todavía tengo secuelas, como cansancio, dolor en el cuerpo. Todavía siento cierta presión en el área de los pulmones”, reveló sobre la enfermedad. “Me cuesta un poquito respirar. Pero creo que de alguna manera es parte del proceso, que va bajando poco a poco”.