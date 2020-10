Julián Gil perdió la demanda sobre la patria potestad de su hijo Matías Gregorio, confirmó el publicista del actor, Alberto Navarro a People en Español.

“Lamentablemente es cierta esa noticia. La mamá de Matías privó al padre de su hijo”, dijo Navarro a la revista.

“Le quitaron a Julián la patria potestad. Lamentablemente Julián no tiene ningún derecho sobre su hijo”, señaló.

La noticia fue informada primero por el programa de Univision, El Gordo y la Flaca.

“Ganó Marjorie, (ella) tiene la patria potestad del hijo que tienen entre ambos, un juez lo acaba de decidir”, informó reportera del mencionado programa, Tanya Charry.

PUBLICIDAD

“Legalmente Julián Gil no tendrá acceso a su hijo, no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones sobre él, ni de escuela, educación, médico, país en donde viva y mucho menos a dónde (el menor) pueda viajar”, añadió.

“Marjorie es la encargada de decidir sobre la vida de Matías, eso sí, Julián deberá seguir pagando la manutención del pequeño”, agregó la reportera.

La disputa entre Julián Gil y Marjorie de Sousa comenzó en el 2017 a los pocos meses de que el menor naciera y luego de que dieran a conocer que se habían separado. Sin embargo en junio de este año se dio a conocer que la actriz venezolana radicó una demanda en México exigiendo la patria potestad del menor.