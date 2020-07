En la disputa por la patria potestad por el pequeño Matías, el actor Julián Gil dijo que no ha podido regresar al país por la amenaza que ha recibido, a lo que la abogada de Marjorie de Sousa le pidió que muestre las evidencias.

Lee: Julián Gil revela audios de abogada de Marjorie de Sousa pidiendo gran cantidad de dinero para manutención de su hijo

Ante esto Julián Gil ha hablado y señala que cuenta con las pruebas y las mostrará pero hasta que su seguridad no esté comprometida.

“Para ella (la abogada) es fácil decir que, si tengo pruebas, las presente. En el momento y foro adecuado se presentarán. ¿Por qué no las presento? Porque temo por mi vida, vienen de gente que no es buena, que no va por el camino derecho, temo por mi seguridad y yo sé que lo que he dicho no es una denuncia en la policía o en el tribunal, pero es una denuncia pública”, aseguró Gil en entrevista.

El argentino considera que la justicia en México está llena de corrupción, y por eso pedirá ayuda estadounidense, para que no le quiten la patria potestad de su hijo.

“Volveré a la Ciudad de México, mi vida y mi carrera están alló: el sistema mexicano está lleno de corrupción y me ha fallado”, dijo. En los últimos días, Julián ha recibido mensajes de apoyo de algunos de sus colegas.

“Me mandaron mensajes Osvaldo de León, Sebastián Rulli y otros colegas”, indicó.

Para Julián, lo que le están haciendo tiene un nombre: “dinero”, y añadió que para su expareja, su hijo Matías es sólo un medio para obtener dinero.