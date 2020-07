View this post on Instagram

Esa mirada...estoy muy muy MUY FELIZ! lo dije, lo mejor esta por venir! y una vez más no me equivoqué...los une mucho amor, valores, principios, humildad y el ser auténticos, deseo de todo corazón verlos tan felices como estos 6 meses juntos, hasta el fin, el alma se llena solo de sentimientos bonitos, que les sobran a los dos, Dios los bendiga enormemente, @juliangil #losbuenossomosmas y tienes millones de personas (tus fans) (tus grandes amigos/as) y por supuesto tu familia orando por ti, por tu felicidad y por este día! Ahora será por los dos! #losfelicito @valmarin_r gracias porque por existir, pero mucho más por la inmensa felicidad que le das a mi hermano, #losamo❤ #amor #pazinterior🙏 #paz #compinches