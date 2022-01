El actor Julián Gil ha manifestado en numerosas ocasiones que la faceta de papá es una de las que más atesora en su vida. Continuamente comparte en las redes sociales imágenes con sus hijos Nicolle y Julián. Pero lamenta que en ese álbum de vivencias falten experiencias y momentos junto con Matías, producto de su pasada relación con Marjorie de Sousa.

La realidad es que el presentador ha expresado continuamente la frustración que siente ante el hecho de no poder relacionarse con el pequeño. Pero la decepción y el desconcierto afloraron una vez más, esta vez como resultado del cumpleaños número 5 del menor, quien nació el 27 de enero de 2017.

PUBLICIDAD

“¿Cómo lidio? Pues, asumiendo y asimilando que me tocó vivir eso”, manifestó con resignación Julián Gil a Primera Hora mediante videollamada desde México, donde se encuentra grabando la telenovela La herencia.

“La gente está clara que yo luché y sigo luchando desde otro lugar, desde otra perspectiva. Y humanamente hice, no por lo económico, pero hice todo lo que tenía que hacer para poder estar cerca de mi hijo”, sostuvo con énfasis.

“Está claro y ya evidentemente está mostrado al mundo que el interés de la señora desde el día uno es lo que yo dije, ella me lo dijo a mí en la cara, que ella iba a ser lo que sea porque yo estuviese fuera de la vida del niño. Y lo logró”, lamentó.

En octubre de 2020, el también empresario manifestó a través de las redes sociales haber perdido la demanda sobre la patria potestad del pequeño.

“El niño cumple 5 años, pero yo llevo 5 años peleando y diciéndole a ustedes (los medios de comunicación) la atrocidad que se está haciendo, violando los derechos del niño y del papá, pero sobre todo del niño, que no tiene voz. Lo que pasa es que piensan que el niño nunca va a tener voz, y el niño cada vez que pase el tiempo, cada vez más va a reclamar a su papá porque eso es ley de vida, y la sangre que le corre a Matías es la mía. Digan lo que digan, me quitaron la patria potestad. Me quitaron el derecho de estar con él. Me han quitado todo jurídicamente, usando los recursos que hayan tenido que usar, pero me lo quitaron, que eso para tú quitarle la patria potestad a un padre, el padre tiene que estar o preso, o tiene que ser un drogadicto, o tiene que ser un traficante, o tiene que ser un violador de menores, o sea, de la manera en que se me quitó, fue atroz. Eso lo tenemos claro”, añadió reflejando su desconcierto.

PUBLICIDAD

El actor apuesta al paso del tiempo para que Matías descubra que, como papá, lo ha tenido muy presente.

“El niño va a empezar a ver la injusticia porque gracias a Dios y hoy gracias a las redes sociales y todo lo que nosotros como familia le hemos guardado, él va a poder ver y él va a cuestionar y él va a decir ‘fíjate, aquí las cosas no me cuadran’, de eso yo no tengo duda. Entonces, a mí lo que me toca de alguna manera es soltarlo, como lo he venido soltando en los últimos dos años, estando presente desde otro lugar y esperar a que el tiempo pase”.

¿Cuál motivación crees que puede haber para su proceder?

“Ego y algún problema que puede llegar a traer ella”, respondió. “Ella tiene unos problemas de una relación fracturada con su papá donde para ella el papá no existe, para ella su papá es el demonio porque el papá no sé qué le hizo a la mamá y qué le hizo a ella y creo que para ella la figura paterna no existe. Entonces, se está llevando enredada al niño”, analizó.

“No existe ningún tipo de justificación, a tal punto que yo al día de hoy que el nene tiene 5 años yo siempre he preguntado y lo he dicho en mis entrevistas, siempre he pedido a gritos desesperadamente que ella me dé alguna razón, porque no existe una razón”, insistió Julián Gil. “Qué decía ella antes? ‘Es que no puedo dejarle ver al niño porque es que el juez me dice a mí que no, que si yo hago eso estaría violando las reglas del juez’. Hoy en día no hay un juez, no hay un juicio, no hay nada. Lo único que tiene que hacer es llamar por teléfono y decir ‘cuándo lo quieres ver’. Entonces hoy que no existe nada de eso, ¿por qué no lo hace? Porque todo fue una mentira y todo fue el mismo propósito: alejarme del niño”.

PUBLICIDAD

Pudo ver su rostro

El actor valora que, al menos, tras una imagen del niño que compartió la actriz en sus redes sociales, tiene una idea de cómo luce Matías.

“No sé si es una cuestión psicológica o qué, pero tú pudiste ver que yo por primera vez subí el día 27, que el niño cumple años, un video que yo tenía inédito de él, del primer mes (de nacido). Yo estuve solamente un mes con él. Gracias a ese video, yo por lo menos le pude ver la cara a mi hijo porque fue la primera vez, la primera vez, que ella sube foto porque me imagino que sube la foto en respuesta a mi video, porque es que no hace sentido. Fíjate que todas las fotos siempre eran que los piecitos, que la cabecita, de la nuca. Yo no podía ver a mi hijo. Nunca lo vi. Recién lo pude ver antes de ayer (jueves). Lo único que te puedo decir es que es bello”, confesó, y lamentó que hace “3, 4 años” que no lo ve de modo presencial.

“De las pocas veces que lo vi fue metido en un centro de convivencia, que es casi lo más parecido a una cárcel, de lo cual yo siempre me rehusé y me queje, y no he estado de acuerdo”.

Por otro lado, Julián Gil manifestó enfático que cumple con su responsabilidad económica en cuanto a la manutención se refiere.

“Sí, claro, obvio. Si no lo hiciera estaría preso, ¿no crees? Si en el proceso me trataron de meter preso tres veces, imagínate si yo no lo pago”, sostuvo.