El modelo y empresario Julián Gil sorprendió ayer al aparecer en sus redes sociales en una impresionante transformación que se dio de la mano de la influencer mexicana Wendy Guevara.

El presentador se destacó tras lucirse como la “Barbie Roja” en una sesión de fotos junto a la ganadora de “La casa de los famosos México 1″ desde París, Francia.

“Entaconada, pestaña postiza, todos los trucos que te hipnotizan”, expresó Guevara en la publicación de Instagram.

El maquillaje del argentino, que también afirma ser “boricua de corazón”, estuvo de la mano de la drag queen Carmen Santa Cruz, quien llegó a instalar en el galán una peluca rojo carmesí y teñir su barba del mismo color.

Este junte de Gil y Guevara en París no fue solo trabajo, dado que ambos han compartido experencias divertidas desde la “Ciudad de la Luz”. El motivo principal de esta aventura es que ambos fueron invitados al espectáculo “Rodeo Drag”, que se dio ayer, 11 de abril, en el bar We Are Brewers.