El cantante Julio Iglesias presentó en el Tribunal Supremo español una demanda por “intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal” contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y solicitó que le indemnice con 50,000 euros por daño moral.

La defensa de Iglesias continúa así su batalla legal contra Díaz por unas declaraciones realizadas en su cuenta de la red social Bluesky y en el programa ‘La Hora de la 1’, en RTVE, el pasado mes de enero, a raíz de la denuncia de dos exempleadas de las mansiones del Caribe del artista por delitos de abuso laboral y sexual, que fue archivada en España por falta de competencias.

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“Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo”, escribió Díaz en Bluesky.

La demanda, a la que tuvo acceso EFE, reclama que Díaz reconozca que sus manifestaciones constituyen “una intromisión ilegítima en el derecho al honor” de Iglesias y que se retracte públicamente, además de pagarle la citada indemnización y las costas del proceso.

El cantante Julio Iglesias presentó en febrero una demanda de conciliación contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo española por los comentarios de carácter “injurioso y calumnioso” que ésta realizó en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales.

Esta querella presentada ahora en el Supremo se produce después de que Díaz rechazara retractarse de estos comentarios en un acto de conciliación previo a la interposición de esta demanda, celebrado a finales de mayo.

Al no haber conciliación, el siguiente paso era la interposición de una querella contra Díaz por los delitos de injurias y calumnias en el Supremo, pues está aforada por ser miembro del Gobierno.

En paralelo, el cantante ha presentado en los juzgados de Madrid una querella por injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral contra varios periodistas del diario.es, el medio que reveló la existencia de las denuncias contra Iglesias, incluido su director, Ignacio Escolar, al considerar que sus informaciones tenían comentarios “falsos e injuriosos” que buscaban “menoscabar su imagen pública” y “minar” su reputación.

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El cantante había sido denunciado por dos de sus exempleadas por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó en enero la investigación abierta al considerar que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia, por falta de competencias, ya que los hechos denunciados, que también reveló Univisión Noticias, se habrían cometido en países del Caribe.

En la investigación de varios años publicada por esos medios, las extrabajadoras narraban abusos laborales y agresiones que incluyen penetraciones, besos no consentidos y otras violencias sexuales.