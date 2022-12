El veterano actor Junior Álvarez se siente “muy bien” de salud y mantiene firme su compromiso de tomar un año para cuidarse, luego que en mayo pasado sufriera una insuficiencia cardíaca. Aunque ha sido una etapa fuerte para el artista, este mira con entusiasmo lo que se avecina.

Charlas, un libro y un stand-up comedy son algunos de los proyectos que mantendrán ocupado a Álvarez el próximo año, dejando atrás un complicado 2022.

“Gracias a Dios me siento muy bien, muchísimo mejor. El anterior examen que se me hizo yo llegué a estar en 15% de funcionamiento del corazón, en el último examen estoy ya en el 30% y el próximo examen es en enero, que es un examen un poco más específico ya a 9 meses del evento que me dio de salud para saber exactamente en qué porcentaje está el corazón. Pero lo más importante y lo más que recalca el cardiólogo es cómo yo me sienta, si yo me estoy sintiendo bien eso es lo importante, punto aparte del porcentaje en que esté el corazón”, afirmó.

Yo hice el compromiso de tomarme un año para yo recuperar mi salud y dentro de ese año yo quisiera cumplir lo que dije y ese año se cumple en abril” - Junior Álvarez, actor

El artista contó que tiene planificado regresar a las tablas, a trabajar de lleno físicamente en los teatros, de mayo en adelante.

“Con lo que voy a empezar es con una serie de charlas con un libro que voy a sacar precisamente para mayo, que es un libro de autoayuda para el hombre que se llama ‘Boricua bestial’, y un stand-up comedy. El libro yo lo había escrito antes de que me ocurriera el evento de salud, por lo tanto, el libro no va a incluir mucho sobre esa parte, es posible que haya un segundo libro sobre eso, pero el stand-up va a ser puro de vacilón de todo lo que me pasó y dentro de eso, claro, el mensaje que quiero llevar de cuidarnos y tener buena salud. Estoy muy entusiasmado”, expresó.

Con estas dos propuestas, el reconocido actor, que ha participado en innumerables obras de teatro, películas y programas de televisión, busca en el 2023 tener más tiempo para él y control de la agenda.

“Lo enfoco de dos maneras distintas: en unas charlas que son un poco más serias y en stand-up que es un vacilón. Con estas dos cosas que están en mis manos, pues yo sé hasta dónde llenar mi agenda, y dentro de esa agenda yo entonces incluiré algunas películas, algunas obras de teatro, pero no va a ser una cosa que yo voy a estar, gracias a Dios, con la necesidad de estar cogiendo cuanto trabajo aparezca porque voy a tener unas producciones propias”.

Agregó que “gracias a Dios ya tengo varias ofertas para el 2023, de mediados del año en adelante, obras de teatro, películas, así que estoy bien contento”.

“Me quedo descansando hasta abril”, afirmó.

Junior Álvarez en Los Foodtruckeros ( Suministrada )

Un tipo listo en “Los Foodtruckeros”

Además del libro, otro de los proyectos que Álvarez trabajó antes de sufrir el episodio de deficiencia cardiovascular, fue su participación en la película puertorriqueña “Los Foodtruckeros”, dirigida por Eduardo “Transfor” Ortiz y grabada en el 2021.

“Mi personaje es el dueño del food truck park y el tipo es un ganso. No es un mafioso, pero es un tipo que hace cualquier cosa para hacer dinero... es un déspota también y mala persona y se busca problemas por eso. Pero es muy gracioso”, relató el actor sobre su personaje en la película que estrena hoy jueves en las salas de cine de Puerto Rico.

“Todo el mundo anda buscando cómo sacarle provecho a la situación y dentro de eso ocurren accidentes y ocurren cosas y así se desarrolla la película, que es muy jocosa. Cada food truck tiene una pareja con sus propios problemas, con sus inquietudes, complejos, con su talento, es un vacilón”, explicó.

En el filme, participan además Carmen Nydia Velázquez, Francis Rosas, Osvaldo Friger, Erick “Chicho” Rodríguez, Carlos Vega, Rafael José, Tita Guerrero, Jasond Calderón, Jorge Antares y el “influencer” Miguel “Cheche” Mercado.

“Fue un junte bien chévere de muchos panas trabajando durante la pandemia. Yo creo que el elenco es extraordinario. Nosotros nos reímos muchísimo y nos la gozamos muchísimo, así que yo creo que el público también se la va a gozar mucho”.