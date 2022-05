El actor y comediante Junior Álvarez reapareció esta noche a través de sus redes sociales para agradecer al pueblo las muestras de apoyo emocional y económico ante el diagnostico de una deficiencia cardiovascular que en la actualidad le mantiene el corazón con un 15% de funcionamiento.

“Gracias por su gesto de cariño, de bondad, de apoyo, gestos positivos, de frases de aliento y por su apoyo económico que me va a permitir el poder tomarme el espacio para yo recuperarme físicamente para volver a estar con ustedes”, expresó Álvarez a través de un vídeo.

“Ha sido bien difícil, ha sido bien duro”, manifestó el actor visiblemente más delgado, quien acompañado de su esposa Magdaly Cruz, anunció que llegaron a la meta con la recaudación de fondos, por lo que, a excepción de un torneo benéfico de golf que está pendiente, no estarán aceptando más donaciones.

“Esto no es un camino corto, no es un camino fácil, debo llevar del 15% al 50% el funcionamiento de mi corazón y eso me va a tomar meses, posiblemente un año. Pero gracias a ustedes puedo tomarme ese tiempo para nosotros lograr esa meta. Ya hemos llegado prácticamente a la meta que queríamos con la recaudación de fondos, por eso queremos detener en este momento ya todas sus ayudas”, indicó.

El artista dijo que espera publicar todas las semanas vídeos del desarrollo de su recuperación.

“Yo voy a estar semanalmente posteando videos para darles updates a ustedes de cómo sigo, cuándo empiezo a caminar, cuándo empiezan mis tratamientos, cómo van las pruebas y sobre todo, cómo va subiendo ese porcentaje para de esa manera no convertirme en un candidato a trasplante de corazón que es lo que queremos evitar”.

Por último, Álvarez recalcó en el vídeo de unos tres minutos que “se acabaron las donaciones, ya llegamos prácticamente a la meta, solo nos queda una actividad que es un torneo de golf que será el 16 de julio en Río Bayamón Golf Club”, en Bayamón.